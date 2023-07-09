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الأحد، 09-07-2023 04:26 م

قتلى وإصابات بتفجير سيارة في مدينة منبج غربي سوريا

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الوكيل الإخباري - أفاد نشطاء ووسائل إعلام سورية بمقتل ثلاثة أشخاص بينهم قيادي في قوات مجلس منبج العسكري التابع لقوات "قسد" الكردية بتفجير سيارة مفخخة في مدينة منبج، بريف حلب الشرقي شمال غربي سوريا.

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وجاء في بيان مجلس منبج العسكري: "وقع انفجار سيارة بالقرب من دوار السبح بحرات عند مدرسة التطبيقات بمدينة منبج، في ريف حلب الشرقي".


من جهته قال ما يسمى "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، إن 3 من قوات مجلس منبج العسكري بينهم قيادي، جراء انفجار سيارة بالقرب من دوار السبح بحرات عند مدرسة التطبيقات بمدينة منبج، في ريف حلب الشرقي، ولايزال مجهول طبيعة الانفجار ولا يعلم إذا ما كان عبوة ناسفة أو استهداف من قبل طائرة تركية مسيّرة، فيما أصيب عنصر آخر بالانفجار.

 

RT

 




 

 


 

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