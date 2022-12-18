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الأحد، 18-12-2022 09:13 م

سوريا.. وفاة طفلة في دير الزور بفيروس مجهول

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الوكيل الاخباري- توفيت طفلة في ريف دير الزور في سوريا جراء مرض تنفسي ناجم عن فيروس مجهول الطبيعة، أودى بحياة عدد من الأطفال خلال الأيام القليلة الماضية في محافظة الرقة.

ونقلت صحيفة "جسر" عن مصادر محلية أن الفيروس المجهول تسلل إلى محافظة دير الزور، وتسبب بوفاة طفلة في بلدة جزرة البوحميد غربي المحافظة.

وكانت محافظة الرقة سجلت مؤخرا إصابات كثيرة بمرض تنفسي ناجم عن فيروس مجهول الطبيعة، وتسبب بوفاة 6 أطفال على الأقل.

مجلس الرقة المدني، التابع لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أعلن أمس، تعليق الدوام في المدارس ورياض الأطفال لمدة أسبوع، خشية تزايد الإصابات والوفيات.

بينما لم تنشر "هيئة الصحة" في "الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا" أي معلومات عن طبيعة الفيروس المنتشر في المنطقة، حتى الآن.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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