السبت 03-06-2023
الوكيل الاخباري

أكثر من 600 ألف زائر للبترا خلال 5 شهور

بلدية غرب إربد تشتري آليات بقيمة 500 ألف دينار

الدفاع المدني يحذر المواطنين من حوادث غرق الأطفال

لافروف: الغرب ينوي بث الخلاف بين موسكو ومينسك

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

عقل: أوبك+ قد تخفض انتاج النفط اجبارياً وهو ما سينعكس على الأسعار محلياً

صيحات استهجان بسبب أوكرانيا في وجه شولتس

ضبط مركبة تسير بسرعة 252كم/ساعة على الصحراوي

مقتل جنديين إسرائيليين واستشهاد مصري في تبادل إطلاق نار على الحدود

اخماد 241 حريقاً في الأردن خلال 24 ساعة

السبت، 03-06-2023 02:32 م

سوناك يدرس إنشاء كيان عالمي لمراقبة الذكاء الاصطناعي

197508


الوكيل الإخباري - يدرس رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك خططا لإقامة كيان عالمي في لندن لمراقبة الذكاء الاصطناعي.

اضافة اعلان


وقالت صحيفة «التايمز»، دون الإفصاح عن مصدرها، إن سوناك سوف يجري مناقشات أيضا مع الرئيس الأميركي جو بايدن الأسبوع المقبل بشأن كيفية إقامة «حواجز أمان» حول التكنولوجيا الجديدة.


واتفق قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الشهر الماضي، على الحاجة إلى حوكمة تتوافق مع قيم المجموعة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، معربين عن قلقهم بشأن الإمكانات المدمرة للتوسع السريع للتكنولوجيات، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

ويريد سوناك صياغة سياسة لإدارة مخاطر وفوائد الذكاء الاصطناعي، ودعا سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي» المصنعة لـ«تشات جي بي تي» وغيره، إلى الحضور للمملكة المتحدة.


وكان ألتمان قال إنه سوف يرحب بوجود هيئة تنظيمية جديدة لتكون سبيلا أمام الولايات المتحدة للحفاظ على القيادة في هذا المجال.

 

الشرق الأوسط


 




 

 


 

إقرأ ايضا
197489

الاتحاد الأوروبي «لا يعترف» بسلطة «طالبان» في أفغانستان

1685791112048

اتحاد الجامعات العربية ينظم المؤتمر الثالث لرؤساء الجامعات العربية والروسية

1251139805

الدفاع الروسية: معارك شرسة في مارينكا وأفدييفكا قرب دونيتسك

647b1d784c59b703e50c250f

مصدر طبي: الجيش الأوكراني يستهدف سيارات الإسعاف الروسية

647b0f114c59b713373474aa

رئيس إريتريا يقدر المستوى التقني لمترو أنفاق موسكو

647b0f4a423604235d0f6a28

تركيا تجهز كتيبة كوماندوس لمهمة خارجية بطلب الناتو

أخبار متعلقة
image - 2023-05-10T084734.987

حزمة مساعدات عسكرية أمريكية جديدة لأوكرانيا

645a286842360419991b1828

تراس تزور تايوان في "مواجهة سلوك الصين المعادي"

chapo-guzman

أبناء "إل تشابو" يتبرأون من والدهم

WhatsApp Image 2023-05-06 at 3.23.00 PM

ما سر غياب رؤساء الولايات المتحدة عن تتويج ملوك بريطانيا؟

64561ec842360405d30ff9fd

"بلومبرغ": واشنطن تخطط لتزويد تايوان بأسلحة بقيمة نصف مليار دولار

image (33)

واشنطن: الحدود مع المكسيك لن تُفتح اعتباراً من 11 مايو