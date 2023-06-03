سوناك يدرس إنشاء كيان عالمي لمراقبة الذكاء الاصطناعي

الوكيل الإخباري - يدرس رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك خططا لإقامة كيان عالمي في لندن لمراقبة الذكاء الاصطناعي.

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وقالت صحيفة «التايمز»، دون الإفصاح عن مصدرها، إن سوناك سوف يجري مناقشات أيضا مع الرئيس الأميركي جو بايدن الأسبوع المقبل بشأن كيفية إقامة «حواجز أمان» حول التكنولوجيا الجديدة.



واتفق قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الشهر الماضي، على الحاجة إلى حوكمة تتوافق مع قيم المجموعة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، معربين عن قلقهم بشأن الإمكانات المدمرة للتوسع السريع للتكنولوجيات، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.



ويريد سوناك صياغة سياسة لإدارة مخاطر وفوائد الذكاء الاصطناعي، ودعا سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي» المصنعة لـ«تشات جي بي تي» وغيره، إلى الحضور للمملكة المتحدة.



وكان ألتمان قال إنه سوف يرحب بوجود هيئة تنظيمية جديدة لتكون سبيلا أمام الولايات المتحدة للحفاظ على القيادة في هذا المجال.

الشرق الأوسط