السبت 06-05-2023
الوكيل الاخباري

الحكومة : برنامج التشغيل الوطني سيوفر 60 ألف فرصة عمل بالقطاع الخاص

الاردن يرحب بالمحادثات الاولية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

زيادة الطلب ترفع أسعار المعدن الأصفر في أسبوع

تشات جي بي تي يوجّه المستثمرين إلى الأسهم الأكثر ربحية

الحكومة تعلّق على رفع أسعار الدخان في الأردن

كم تبلغ تكلفة حفل تتويج الملك تشارلز الثالث ؟

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن السبت

طوقان: الطاقة النووية خيار استراتيجي

الاحتلال يعتقل شابين من القدس بعد الاعتداء على أحدهما بالضرب المبرح

ارتفاع أسعار معظم أنواع الدخان في الأردن

السبت، 06-05-2023 03:21 م

ما سر غياب رؤساء الولايات المتحدة عن تتويج ملوك بريطانيا؟

WhatsApp Image 2023-05-06 at 3.23.00 PM


الوكيل الإخباري - تجمع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة "علاقة خاصة" كما وصفها تشرشل ذات يوم، ومع ذلك، لم يسبق لأي رئيس أمريكي أن حضر تتويج أي ملك من ملوك بريطانيا. فما السر في ذلك؟

ضمن تقاليد عريقة تعود إلى قرون، توج الملك تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا، أمام آلاف المدعوين من رعاياه وضيوف رسميين يمثلون معظم دول العالم.

اضافة اعلان


واللافت في الحضور الرسمي غياب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قائمة الشخصيات المدعوة للحفل.


وقال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي تلقى دعوة لحضور حفل التتويج، لكنه اعتذر عن الحضور بنفسه في مكالمة هاتفية مع تشارلز، واكتفى بإيفاد السيدة الأولى جيل بايدن ومبعوث ديبلوماسي، حسب "بي بي سي".


ولم يبرر البيت الأبيض غياب بايدن، لكنه قال إن الرئيس "نقل رغبته في لقاء الملك في المملكة المتحدة في موعد لاحق".. ما أثار تكهنات لدى كثيرين.


وانتقد النائب المحافظ بوب سيلي في تصريح لصحيفة "التلغراف"، بايدن، وصفاً إياه بأنه "مقصر جد" لعدم حضوره "حدثاً يحصل مرة واحدة في العمر".


من جهته، ذهب راسل مايرز، نائب رئيس تحرير صحيفة "ديلي ميل"، إلى أن غياب الرئيس كان بسبب "اعتداده الشديد بجذوره الأيرلندية".. وقال مايرز: "لم أكن أعتقد أنه سيأتي حقاً".


بعيداً عن السياسة يرى المؤرخين أن غياب رؤساء الولايات المتحدة عن تتويجات الملوك البريطانيين، لا تعدو تقليداً قديماً، حيث قالت لورا بيرز، أستاذة التاريخ في الجامعة الأمريكية والمتخصصة في الشأن البريطاني: "بالتأكيد لا أعتبر ذلك ازدراءً من قبل بايدن".


وأضافت: "إن المسألة ليست بدافع مناهضة بايدن لبريطانيا، فهو لن يحضر لأنه لم يسبق أن حضر أي رئيس أمريكي حفل تتويج، فلماذا يحدث ذلك في القرن الحادي والعشرين".


وأوضحت بيرز أنه قبل تولي الملكة فيكتوريا عرش بريطانيا كانت العلاقة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عدائية إلى حد كبير في أعقاب الثورة الأمريكية وحرب عام 1812.


كان اعتلاء الملكة فيكتوريا العرش إيذاناً ببدء "حمى فيكتوريا" وعصر جديد من الانبهار الأمريكي بالنظام الملكي البريطاني، ولكن حتى في ذلك الحين لم يحضر الرئيس مارتن فان بورين حفل التتويج.


وقالت بيرز: "لم يكن من العملي أن يأتي رئيس أمريكي، وأعتقد أن ذلك أصبح مجرد تقليد بعد ذلك".

 

ومن جانبه، قال تروي بيكهام، المؤرخ وزميل الجمعية التاريخية الملكية إن السفر إلى الخارج لم يكن عملياً قبل أن يبدأ السفر الجوي عبر المحيط الأطلسي في عام 1939، أي بعد ثلاث سنوات من تتويج الملك جورج السادس.


وشكلت الحرب العالمية الثانية نقطة تحول في العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وفقاً للمؤرخين.


طوال الحرب، طور الملك جورج السادس وابنته، الأميرة إليزابيث آنذاك، علاقة متنية مع دوايت أيزنهاور، الذي خدم في لندن كقائد أعلى لقوات الحلفاء وأشرف على "عملية أوفرلورد" ، إنزال نورماندي.


تم انتخاب أيزنهاور، الرئيس الرابع والثلاثين للولايات المتحدة بعد شهور قليلة من وفاة الملك جورج السادس وتولي الملكة إليزابيث الثانية العرش. لكن على الرغم من علاقاته الوثيقة مع المملكة المتحدة اختار أيزنهاور الحفاظ على التقاليد وإرسال موفد إلى حفل التتويج ولم يحضر بنفسه.


من ناحية أخرى، أشار المؤرخ سام إدواردز، إلى أن الولايات المتحدة كانت منخرطة في الحرب الكورية في ذلك الوقت، وأنه كان من الضروري بقاء الرئيس أيزنهاور في واشنطن.. وفي أكتوبر 1957، رحبت الولايات المتحدة بالملكة إليزابيث الثانية في أول زيارة رسمية لها كملكة.


بعد ذلك بعامين، استضافت الملكة الرئيس أيزنهاور وعائلته في زيارة أقل رسمية في مقر إقامتها الملكية في بالمورال.


ويبدو أن بايدن اختار عدم الخروج عن التقاليد من خلال إرسال مبعوث بدلاً عنه إلى حفل التتويج، لكنه قبل بالفعل دعوة الملك تشارلز للقيام بزيارة دولة، ولم يتم تحديد موعد لها حتى الآن.

 

البيان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6454eec94c59b75f5a2b853a

"كلاشينكوف" تبدأ في تزويد الجيش الروسي بأطقم جديدة من البزات العسكرية

6456555742360474545af80a

رئيسي: نرفض أن تعد السعودية عدوا لنا أو نكون عدوا لها

64564a434236041a5e30c90b

وكالة: مقتل ما لا يقل عن 54 شخصا في أعمال شغب بالهند

645631414c59b71c9e342cd2

مدفيديف: ألمانيا ستفقد قريبا قيادتها لأوروبا لفترة طويلة

64562b9c4c59b71ca7091984

وقف عمل كل وحدات الطاقة في محطة زابوروجيه الكهروذرية

64561df4223d1

حفل تتويج تشارلز.. 7 دول "غير مدعوة" إحداها عربية

أخبار متعلقة
643adf8c4c59b7189a77723b

مقتل شخص في إطلاق نار في ميسوري الأمريكية

6437db604c59b71d003766c7

الولايات المتحدة.. معدل الانتحار يقترب من مستوياته القياسية

6436670542360465bd1a66f7

صحيفة: الهجوم المضاد المخطط لأوكرانيا قد يصبح مصيدة موت بالنسبة للولايات المتحدة والناتو

image - 2023-04-12T090232.924

ترامب: لن أنسحب من سباق الرئاسة حتى ولو تمت إدانتي

image (20)

البنتاغون يفحص وثائق مسربة مزعومة بشأن حرب أوكرانيا

_106074594_901ffefb-cab5-44b5-9f7d-c9b214926cc1

إغلاق الحسابات البنكية لأشخاص يشتبه بأنهم يعيشون بشكل غير قانوني ببريطانيا