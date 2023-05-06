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السبت، 06-05-2023 01:49 م

"بلومبرغ": واشنطن تخطط لتزويد تايوان بأسلحة بقيمة نصف مليار دولار

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الوكيل الإخباري - أفادت وكالة "بلومبرغ"، نقلا عن مصادر، بأن الولايات المتحدة تخطط لإرسال أسلحة بقيمة 500 مليون دولار إلى تايوان، وفقا لنفس المخطط العاجل المستخدم لمساعدة أوكرانيا عسكريا.

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وقالت الوكالة في مقالتها: "تقوم إدارة بايدن، بإعداد حزمة أسلحة بقيمة 500 مليون دولار لإرسالها إلى تايوان، وذلك مع استخدام آليات التمويل سريع المسار، كما في توريد الأسلحة إلى أوكرانيا".

وأوضحت الوكالة، أن ميزانية الدفاع التي تم تبنيها في ديسمبر من العام الماضي، تنص على تخصيص مليون دولار لدعم تايوان، لكن آليات التمويل سريع المسار تفترض أنه سيتم إرسال الأسلحة والمعدات من المخزونات الحالية وفقا لمرسوم رئاسي لتخفيض هذه المخزونات. وسيسمح هذا للبيت الأبيض بتجاوز عملية التعاقد وإنتاج الأسلحة، التي تستغرق وقتا طويلا.


وتعتبر الصين جزيرة تايوان البالغ عدد سكانها 23 مليون نسمة، جزءا لا يتجزأ من أراضيها ولا تستبعد استعادتها بالقوة إن لزم الأمر.

 

RT


 




 

 


 

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