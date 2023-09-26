الثلاثاء 26-09-2023
الوكيل الاخباري

المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 750 مليون دولار

ترجيح عقد امتحان المزاولة لمهنة التمريض المشارك مطلع تشرين الثاني المقبل

الحكومة تعرض 930 مركبة و1465 شقة للبيع

إدخال 3 وزراء للفريق الحكومي لم يسبق لهم تسلّم وزارات - أسماء

السير الذاتية للوزراء الجدد في حكومة الخصاونة

مناصب قيادية شاغرة بعد التعديل الوزاري

7 سيدات في حكومة الخصاونة

وفد سعودي يصل رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني

الوزراء الجدد يؤدون اليمين امام الملك

تغيير مفاجئ على التعديل الوزاري

الثلاثاء، 26-09-2023 02:26 م

سويسرا توافق على بيع 25 دبابة من طراز "ليوبارد 2" لألمانيا

6512b2684236043df65d37a4


الوكيل الإخباري - أفادت وكالة تلغراف السويسرية بأن سويسرا ستتمكن من بيع 25 دبابة من طراز "ليوبارد 2" إلى ألمانيا، بشرط عدم نقلها إلى أوكرانيا.

وقالت الوكالة إن الحديث يدور عن بيع دبابات "ليوبارد 2" للشركة المصنعة لها وهي شركة "Rheinmetall" الألمانية.

اضافة اعلان


وأضافت أن القرار بهذا الشأن وافق عليه المجلس الوطني السويسري (مجلس النواب السويسري) ومجلس الكانتونات (مجلس الشيوخ) الفدرالي خلال مناقشة مسألة قروض الحرب، اليوم الثلاثاء.


وتقدمت ألمانيا بطلب إلى سويسرا في مارس الماضي، لبيع 96 دبابة من طراز "ليوبارد 2" تم سحبها من الخدمة في سويسرا إلى شركة "Rheinmetall" التي قامت بتصنيعها. وأوضحت برلين أنها بحاجة إليها لاستبدال المعدات التي نقلتها بلدان حلف الناتو والاتحاد الأوروبي، سابقا، إلى أوكرانيا. وأكد الجانب الألماني أن هذه الدبابات لن تنقل إلى كييف.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1540886

ثمانية قتلى ومفقودان إثر فيضان نهر في المكسيك

العلم-التونسي

الخارجية التونسية: نعتزم تطوير العلاقات مع روسيا في كافة المجالات

image

السديري: نعتزم فتح قنصلية في القدس الشرقية

نجيب-ميقاتي

وفاة شقيقة رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في الأردن

6512ab0e42360433b71fea34

لافروف يجري محادثات مع نظيره التونسي في موسكو

651295a14c59b749ab44a72f

الدبابات السويدية تراوح مكانها وتدمر

أخبار متعلقة
image

ألمانيا تدرس إنشاء نقاط تفتيش حدودية لاحتواء الهجرة غير الشرعية

650835b74c59b74b784d4dd4

بيربوك: شعبنا يتساءل عن أهمية أوكرانيا لألمانيا

image

واشنطن وبرلين تؤكدان قوة التحالف عبر الأطلسي

64fef3b842360472de69f8e9

إستونيا ولاتفيا تنضمان إلى نظام الدفاع الجوي الأوروبي

64feb1584236045dd37051ec

الناتو يخطط لأكبر مناورات له قرب حدود روسيا

64f9ba914c59b701e025b3a8

الاتحاد الأوروبي يعد أوكرانيا بتقديم ضعف المساعدات الأمريكية الموعودة