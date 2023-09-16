السبت 16-09-2023
الوكيل الاخباري

الاقتصاد الرقمي: رقمنة 40 % من الخدمات الحكومية

خبراء: ارتفاع الدخل السياحي دليل على تعافي القطاع

هزة أرضية تضرب منطقة الحدود التركية السورية العراقية

سيناريو درنة قد يتكرر بالسودان.. خبير مصري يدق ناقوس الخطر

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال جنوب نابلس

اندلاع حريق في غابات الجزائر

مرصد الزلازل يوضح حقيقة تسجيل هزة أرضية في عمان ومأدبا فجر اليوم

إنقاذ 800 شخص في العاصفة "دانيال" وسط آمال بالعثور على مزيد من الأحياء

الأرصاد تتوقع تسجيل درجات حرارة عظمى حول معدلاتها العامة اليوم

وفيات السبت 16/ 9/ 2023

السبت، 16-09-2023 09:18 ص

واشنطن وبرلين تؤكدان قوة التحالف عبر الأطلسي

image


الوكيل الإخباري - أكدت الولايات المتحدة وألمانيا قوة تضامنهما وقوة التحالف عبر المحيط الأطلسي أمس الجمعة، قبيل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، بعد اجتماعها مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن أمس الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مخطئ تمام إذا اعتقد أن العالم سيعتاد على الحرب الروسية الأوكرانية.

اضافة اعلان


وأكدت بيربوك أنها هي وبلينكن أوضحا كثيرا أن الحرب لا تعني فقط أرقاما مجردة واحترام السلامة الإقليمية والسيادة، ولكن "وراء كل رقم هناك ضحية".


وقالت "إن أداة الكراهية التي يستخدمها بوتين لا تحطم إرادة الأوكرانيين في البقاء، لكنه من خلال القيام بذلك يعزز النضال من أجل الحرية".


وأضافت بيربوك أن هذه الوحشية تعزز أيضا تصميم المجتمع الدولي "على أننا في العالم ندافع عن الجميع في أوكرانيا حتى يتمكنوا من العيش بحرية مرة أخرى في مرحلة ما".


من جانبه، أشاد بلينكن مجددا بالتزام ألمانيا تجاه أوكرانيا. وقال إن ألمانيا تأتي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث حجم المساعدات المقدمة للدولة التي تتعرض للهجوم الروسي.


وقال بلينكن: "هذا هو نوع القيادة التي رأيناها من ألمانيا". وأضاف "هذا هو نوع القيادة التي أقدرها بشدة من وزيرة الخارجية بيربوك، التي كانت من بين أقرب زملائي طوال العام ونصف العام الماضي عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع أوكرانيا والعديد من القضايا الأخرى".

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-09-16 at 9.23.04 AM

زيلينسكي يعلن استعادة السيطرة على قرية أندرييفكا

9202315124410794692734

هزة أرضية تضرب منطقة الحدود التركية السورية العراقية

_120419528__120417774_bolsonaro-1

رئيس البرازيل السابق يغادر المستشفى بعد خضوعه لعمليات جراحية

٧٧

سيناريو درنة قد يتكرر بالسودان.. خبير مصري يدق ناقوس الخطر

و

روسيا..إسقاط مسيرتين أوكرانيتين فوق منطقة كالوغا وتفير

تت

اندلاع حريق في غابات الجزائر

أخبار متعلقة
650308114c59b74e490c5f79

بولندا تأمل في دعوة أوكرانيا للانضمام إلى "الناتو" خلال قمة واشنطن

64e47d1e4c59b7288c6d7ca7 (1)

كييف تعرب عن استعدادها لتجنيد طيارين أجانب لاستخدام مقاتلات "إف-16"

303814

ألمانيا تتوقع تقديم مساعدة مالية 5 مليارات يورو سنوياً لأوكرانيا

2112

المخابرات الأميركية متشائمة وتخشى استمرار حرب أوكرانيا لسنوات

64de84fe423604299411f11e

البنتاغون: أوكرانيا تقدم لنا المعلومات عن استخدام القذائف العنقودية

64de22f04c59b76fba4f0c30

صحفي أمريكي: المخابرات المركزية حذرت من الهجوم الأوكراني المضاد