واشنطن وبرلين تؤكدان قوة التحالف عبر الأطلسي

الوكيل الإخباري - أكدت الولايات المتحدة وألمانيا قوة تضامنهما وقوة التحالف عبر المحيط الأطلسي أمس الجمعة، قبيل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، بعد اجتماعها مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن أمس الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مخطئ تمام إذا اعتقد أن العالم سيعتاد على الحرب الروسية الأوكرانية.

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وأكدت بيربوك أنها هي وبلينكن أوضحا كثيرا أن الحرب لا تعني فقط أرقاما مجردة واحترام السلامة الإقليمية والسيادة، ولكن "وراء كل رقم هناك ضحية".



وقالت "إن أداة الكراهية التي يستخدمها بوتين لا تحطم إرادة الأوكرانيين في البقاء، لكنه من خلال القيام بذلك يعزز النضال من أجل الحرية".



وأضافت بيربوك أن هذه الوحشية تعزز أيضا تصميم المجتمع الدولي "على أننا في العالم ندافع عن الجميع في أوكرانيا حتى يتمكنوا من العيش بحرية مرة أخرى في مرحلة ما".



من جانبه، أشاد بلينكن مجددا بالتزام ألمانيا تجاه أوكرانيا. وقال إن ألمانيا تأتي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث حجم المساعدات المقدمة للدولة التي تتعرض للهجوم الروسي.



وقال بلينكن: "هذا هو نوع القيادة التي رأيناها من ألمانيا". وأضاف "هذا هو نوع القيادة التي أقدرها بشدة من وزيرة الخارجية بيربوك، التي كانت من بين أقرب زملائي طوال العام ونصف العام الماضي عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع أوكرانيا والعديد من القضايا الأخرى".

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