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الإثنين، 11-09-2023 04:18 م

إستونيا ولاتفيا تنضمان إلى نظام الدفاع الجوي الأوروبي

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الوكيل الإخباري - وقع وزيرا الدفاع الإستوني واللاتفي هانو بيفكور وإينارا مونييسي على وثيقة انضمام البلدين إلى نظام الدفاع الجوي الأوروبي European Sky Shield ESSI اليوم الاثنين في ألمانيا.

جاء ذلك نقلا عن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس في كلمة نقلها تلفزيون Phoenix، والتي قال فيها: "اليوم هو يوم مهم للغاية في ريتينباخ، حيث سيتضمن خطاب النوايا الذي تم توقيعه اليوم توريد منظومات IRIS-T SLM كجزء من دفاعنا الجوي المشترك. وقد اتخذ شركاؤنا إستونيا ولاتفيا هذه الخطوة الهامة ويريدون شراء هذه المعدات".

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وقد حضر الحفل الذي أقيم في مدينة ريتينباخ البافارية، حيث تقع شركة الأسلحة الألمانية Diehl Defense، التي تنتج أنظمة الدفاع الجوي IRIS-T، وزير الدفاع الألماني بيستوريوس. وقد أطلقت ألمانيا مبادرة Sky Shield الأوروبية، أغسطس 2022، وتجمع حاليا 19 دولة، بما في ذلك أعضاء "الناتو" المملكة المتحدة وسلوفاكيا ولاتفيا وهنغاريا وبلغاريا وبلجيكا والتشيك وفنلندا وليتوانيا وهولندا ورومانيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج.


وفي فبراير 2023، انضمت السويد، الدولة المرشحة لعضوية "الناتو"، وكذلك الدنمارك إلى المشروع. وفي يوليو الماضي، انضمت كذلك سويسرا والنمسا.

 

RT

 




 

 


 

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