الإثنين 11-09-2023
الوكيل الاخباري

إصدار وتجديد جواز السفر والشهادات الحيوية الكترونياً من هذه السفارات والقنصليات - أسماء

تفاصيل الاجتماع الأول للجنة الخاصة بمراجعة لائحة أجور الأطباء

الأحوال المدنية: إصدار 72 ألف جواز سفر للمقدسيين

حقيقة شطب مخالفات السير المُسجلة قبل قانون السير الجديد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى"

المغرب في سباق مع الزمن للعثور على ناجين إثر الزلزال المدمر

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً وترقب لقرار الفيدرالي حول أسعار الفائدة

الأمن يكشف تفاصيل القبض على مطلوب خطر جدا ومسلح في البادية الشمالية

الخارجية تتابع مع الأردنيين في ليبيا بعد إعصار "دانيال"

الأمن ينشر فيديو هام قبيل دخول قانون السير المُعدل حيز التنفيذ

الإثنين، 11-09-2023 09:33 ص

الناتو يخطط لأكبر مناورات له قرب حدود روسيا

64feb1584236045dd37051ec


الوكيل الإخباري - قالت صحيفة "فايننشال تايمز" إن حلف الناتو سيجري في عام 2024 أكبر مناورات عسكرية له منذ أيام الحرب الباردة وذلك تحت اسم "المدافع الصلب".

اضافة اعلان


ومن المتوقع أن يشارك ما لا يقل عن 41 ألف جندي وأكثر من 50 سفينة في مناورات "المدافع الصلب"، وسيتم تنفيذ ما بين 500 و700 طلعة جوية خلالها.

وتخطط قيادة الحلف، خلال هذه التدريبات، لاستخدام "بيانات جغرافية حقيقية لوضع سيناريوهات أكثر واقعية للقوات".


ووفقا للصحيفة، يتلخص هدف هذه المناورات، في "العمل على محاولة صد العدوان الروسي الموجه ضد إحدى الدول الأعضاء في الحلف". ونوهت الصحيفة بأن الناتو ينظر إلى المناورات على أنها "جزء أساسي من إظهار لروسيا استعداد الحلف للحرب".


وأشارت الصحيفة إلى أن التدريبات ستجري في ألمانيا وبولندا ودول البلطيق في فبراير ومارس 2024.


وبالإضافة إلى الدول الأعضاء في الحلف البالغ عددها 31 دولة، ستشارك فيها السويد التي لا تزال تنتظر موافقة تركيا والمجر على انضمامها إلى الحلف.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1694418004902

المغرب في سباق مع الزمن للعثور على ناجين إثر الزلزال المدمر

64feb5064236047efe0c2412

"افتراء خبيث".. الصين تعلق على حديث عن تجسسها على بريطانيا

64feb86a423604780d015257

ثوران بركان كيلاويا في هاواي

_121825157_gettyimages-1235893356

وزيرة خارجية ألمانيا تصل إلى كييف بزيارة غير معلنة

64fea9fa4236044ba30cbab7

السعودية تؤكد استمرار دعمها لمجلس القيادة الرئاسي اليمني

ت

الإعصار "دانيال" هل يهدد بغرق الإسكندرية ومطروح؟.. إليك التفاصيل

أخبار متعلقة
64f9ba914c59b701e025b3a8

الاتحاد الأوروبي يعد أوكرانيا بتقديم ضعف المساعدات الأمريكية الموعودة

image - 2023-08-23T160906.255

ألمانيا تقر مشروع قانون لتسهيل الحصول على الجنسية

303814

ألمانيا تتوقع تقديم مساعدة مالية 5 مليارات يورو سنوياً لأوكرانيا

64db65404c59b761803bd231

شولتس يتحدث عن تحقيقات قضائية في ألمانيا في تخريب "السيل الشمالي"

64d81be342360473ef64d973

مجلة عسكرية تنشر تقريرا عن دور مقاتلات "سو-57" الروسية في العملية الخاصة بأوكرانيا

64d8205f4c59b77454692300

الإكوادور: نقل زعيم عصابة هدد مرشحا رئاسيا إلى سجن شديد الحراسة