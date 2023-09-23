السبت 23-09-2023
الوكيل الاخباري

ولي العهد يجري لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية بواشنطن

مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية في محيط المسجد الأقصى

الصفدي يبحث آلية وقف تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة

الاحتلال يعتقل 5 شبان من نابلس

أسعار الذهب في الاردن اليوم السبت

4 مليارات دينار صادرات الصناعة بالنصف الأول من العام الحالي

المغرب: الزلزال أثّر على 2.8 مليون شخص ودمّر 60 ألف منزل

فيديو - حريق ضخم في الكويت

الذروة .. تفاصيل الموجة الحارة التي تؤثر على المملكة

وفيات السبت 23/ 9/ 2023

السبت، 23-09-2023 09:59 ص

ألمانيا تدرس إنشاء نقاط تفتيش حدودية لاحتواء الهجرة غير الشرعية

image


الوكيل الإخباري - أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، أمس الجمعة أن برلين ستدرس فكرة إنشاء نقاط تفتيش حدودية ثابتة لاحتواء الهجرة غير الشرعية التي تمر عبر بولندا وجمهورية التشيك.

وقالت فيزر لصحيفة "فيلت أم زونتاغ" إن نقاط التفتيش هذه يمكن أن تشكل وسيلة "لمكافحة جريمة تهريب (المهاجرين)، بطريقة أكثر قوة".

اضافة اعلان


وأشارت إلى أن ألمانيا سبق لها أن عززت وجود شرطتها على طول الحدود مع البلدين المجاورين، لاحتواء تدفق المهاجرين غير الشرعيين.


وميزت فيزر بين طالبي اللجوء بشكل قانوني والمهاجرين غير الشرعيين.


وأوضحت أن تطبيق ضوابط أكثر صرامة لا يعني أنه لن يكون هناك مزيد من الوافدين من طالبي اللجوء.


وشددت على أنه "إذا تقدم شخص بطلب لجوء على الحدود، فيجب فحص طلب اللجوء في ألمانيا، وهذا التزام قانوني واضح".


وسلطت الضوء على أهمية "حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وهو ما يمكننا ضمانه من خلال نظام لجوء مشترك".


من جهته قال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير خلال زيارة لصقلية الإيطالية، حيث تصل أعداد كبيرة من المهاجرين عبر البحر المتوسط، إن ألمانيا تواجه حركة "هجرة كثيفة".

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
65097d684c59b71c8415e746

نيوزيلندا.. فشل إطلاق صاروخ Electron الفضائي الخفيف

650e926a4c59b72236451927

السفارة الأمريكية تعتزم رصد المحتوى الإعلامي في صربيا

650e73bb4236047e256b96a4

نائب رئيس الوزراء البريطاني: مستعدون لدعم أوكرانيا لـ"سنوات"

650e7e89423604047a39080e

الرئيس المكسيكي يعتزم طلب المساعدة من بايدن في مكافحة الهجرة

650e744a4c59b72df936637b

مسؤول أوكراني: لا خطة لدينا في حال خفض المساعدات الأمريكية

٨

المغرب: الزلزال أثّر على 2.8 مليون شخص ودمّر 60 ألف منزل

أخبار متعلقة
650e7e89423604047a39080e

الرئيس المكسيكي يعتزم طلب المساعدة من بايدن في مكافحة الهجرة

64feb1584236045dd37051ec

الناتو يخطط لأكبر مناورات له قرب حدود روسيا

_121825157_gettyimages-1235893356

وزيرة خارجية ألمانيا تصل إلى كييف بزيارة غير معلنة

64f9ba914c59b701e025b3a8

الاتحاد الأوروبي يعد أوكرانيا بتقديم ضعف المساعدات الأمريكية الموعودة

Babcock-Discussing-Arrowhead-140-Frigate-in-Greece

إندونيسيا تطور جيلا جديدا من السفن الحربية

309249

رئيس وزراء بولندا: «فاغنر» ستصبح أكثر خطراً تحت قيادة بوتين