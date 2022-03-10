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الخميس، 10-03-2022 11:50 ص

سيوك يول رئيسا جديدا لجمهورية كوريا

كوريا-الجنوبية


الوكيل الإخباري-فاز مرشح حزب سلطة الشعب المعارض يون سيوك-يول، الليلة الماضية ، برئاسة جمهورية كوريا، في الانتخابات الرئاسية العشرين.

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وأوضحت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" أنه بعد فرز الأصوات بنسبة 100 بالمئة، حصل يون سيوك-يول على 14.08 مليون صوت بما نسبته 48.6 بالمئة من الأصوات، فيما حقق منافسه المرشح عن الحزب الديمقراطي الحاكم لي جيه-ميونغ 13.83 مليون صوت بما يعادل 47.8 بالمئة .


واظهرت التقديرات الأولية أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية العشرين بلغت 77.1 بالمئة، من خلال 464 مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد .

 

بترا

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