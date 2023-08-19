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السبت، 19-08-2023 08:25 ص

"سي إن إن": ترامب سيسلم نفسه لسجن في جورجيا نهاية الأسبوع المقبل

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الوكيل الاخباري - أفادت مصادر أمنية رفيعة المستوى لشبكة "سي إن إن" بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سيسلم نفسه لسجن مقاطعة فولتون بولاية جورجيا يوم الخميس أو الجمعة الأسبوع القادم.

وأشارت "سي إن إن" إلى أن المناقشات بين فريق محامي ترامب وجانب الادعاء ستستمر الأسبوع المقبل حتى انتهاء المهلة التي تم منحها لترامب ليسلم نفسه طوعا.

ولا يزال التوقيت الدقيق لتسليم ترامب نفسه للسجن مجهولا.

وأكد المتحدث باسم الخدمة السرية الأمريكية أن موظفي الخدمة كانوا يعملون في سجن فولتون منذ عدة أسابيع بالتعاون مع الشرطة وإدارة مدينة أتلانتا، تحضيرا لاحتمال تسليم الرئيس السابق نفسه.

وقد وجهت تهم جنائية إلى ترامب و18 آخرين من المدعى عليهم في قضية التآمر لتغيير نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 في ولاية جورجيا يوم الاثنين الماضي.

وحددت المدعية العامة في مقاطعة فولتون، فاني ويليس، يوم 25 أغسطس الموعد الأقصى لترامب والمتهمين الآخرين لتسليم أنفسهم طوعا.

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روسيا اليوم


 




 

 


 

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