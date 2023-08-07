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الإثنين، 07-08-2023 11:53 ص

ترامب يطالب بتنحية القاضية المشرفة على محاكمته

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الوكيل الإخباري - طالب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بتنحية القاضية تانيا شوتكان التي ستشرف على محاكمته في العاصمة واشنطن بالدعوى المرفوعة ضده مؤخرا.

وقال ترامب في منشور له أمس الأحد عبر منصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي التي يملكها، إن فريقه الحقوقي سيطلب بناء على "مبررات قوية" تنحية "شوتكان" وتغييرها، مشيرا إلى أنه من غير الممكن حصول محاكمة عادلة في الدعوى التي تنظر فيها "شوتكان".

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وفي وقت سابق، أعلن المدعي الخاص جاك سميث عن توجيه اتهامات لترامب تتعلق باقتحام مبنى الكونغرس في 6 يناير 2021، ومحاولة تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في نوفمبر 2020.


ولدى مثوله أمام المحكمة، دفع ترامب ببراءته من التهم، فيما قررت المحكمة إطلاق سراحه ومنحت فريقي الادعاء والدفاع أسبوعا لتقديم موجز للقضية يوضح التوقيت الذي يرغبون به لإجراء المحاكمة.


وقال ترامب إن الديمقراطيين يستخدمون القضاء "كسلاح ضده"، مشيرا إلى أنه يواجه حوالي 561 عاما في السجن في ثلاث قضايا جنائية.


وذكر الرئيس الأمريكي السابق، الذي يقود حملة انتخابية يسعى من خلالها للعودة إلى البيت الأبيض، عبر منصة "تروث سوشال" أن الرئيس الحالي جو بايدن أمر وزارة العدل باتهامه "بأكبر قدر من الجرائم التي يمكن اختلاقها"، لإجباره على صرف الوقت والمال للدفاع عن نفسه بدلا من أن ينفق ذلك على الحملة الانتخابية.

 

RT

 




 

 


 

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