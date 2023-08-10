ترامب يحذر من "غش" الديمقراطيين في انتخابات 2024

الوكيل الإخباري - حذر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من أن خصومه السياسيين من الحزب الديمقراطي في البلاد قد يحاولون تزوير الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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وقال ترامب في مقابلة أجرتها معه قناة NewsMax أمس الأربعاء: "علينا التأكد من ألا يغشوا في الانتخابات لأن هذا هو السؤال الذي أطرحه على نفسي أكثر فأكثر. هل سيفعلون ذلك مرة أخرى؟ هل سيغشون مرة أخرى؟ لن نسمح بذلك لأن هذه الانتخابات ستكون الأكثر أهمية في التاريخ بلدنا"، مضيفا أن الدولة الأمريكية "ذاهبة إلى الجحيم".



واعتبر ترامب أن إدارة الرئيس جو بايدن تتدخل بالفعل في الانتخابات من خلال التهم الجنائية الموجهة إليه، وقال في إشارة إلى بايدن: "خصمي السياسي قد جن جنونه وهو يحاول تعطيل حملتي الرئاسية".



وأشار ترامب إلى أنه سيقرر الأسبوع المقبل ما إذا كان سيشارك في مناظرات المرشحين الرئاسيين الجمهوريين، وقال: "سأتخذ قرارا بشأن ذلك. لا أستبعد المشاركة تماما.. لأن (المنظارت) تعجبني بشكل عام. لكننا سنقوم بالإعلان الأسبوع المقبل".



وستجرى المناظرة الأولى لمرشحي الرئاسة الأمريكية في انتخابات 2024 من الحزب الجمهوري في 23 أغسطس، وليس لدى ترامب الذي يتقدم على جميع زملائه المنافسين في الحزب، حوافز قوية للمشاركة في المناظرات.



وأكد ترامب أنه غير مستعد للتعهد مسبقا بدعم أي مرشح رئاسي يرشحه الحزب الجمهوري بناء على نتائج الانتخابات التمهيدية، وقال: "لماذا أوقع مثل هذا التعهد؟ هناك ثلاثة أو أربعة أشخاص (بين المرشحين الجمهوريين) لا أؤيدهم على الإطلاق" دون أن يذكر أسماءهم.



ويصر الحزب الجمهوري على أن يوقع مرشحوه الرئاسيين على تعهد بدعم المرشح الذي سيحصل على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات التمهيدية.

RT