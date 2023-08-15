الثلاثاء 15-08-2023
الوكيل الاخباري

بريق الذهب عالمياً يخفت مع ترقب بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية

بدء الامتحانات النظرية لطلبة الشامل للدورة الصيفية غدا

الاتصالات تحذر من رسائل إلكترونية تتعلق بتسجيل المكالمات

الأمن يُخصص رقم للتبليغ عن إطلاق العيارات النارية والمواكب المُعيقة للسير

الكهرباء الأردنية توضح بشأن سقوط أعمدة كهرباء في الرصيفة - صورة

تسجيل مستوى قياسي جديد للحمل الكهربائي الصباحي في المملكة وصل لـ 4240 ميغاواط

مستوطنون يقتحمون باحات "الأقصى"

المختبرات والأدلة الجرمية: 50% احتمالية أن يصيب العيار الناري الطائش انسان

تشييع جثماني الشهيدين نجوم والولجي في أريحا

مهلة 10 أيام أمام ترامب حتى يسلم نفسه "طواعية"

الثلاثاء، 15-08-2023 08:08 ص

مهلة 10 أيام أمام ترامب حتى يسلم نفسه "طواعية"

غ


الوكيل الإخباري - أُمهِل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الذي وجهت له الإثنين تهم جديدة على خلفية ممارساته خلال انتخابات 2020، حتى تاريخ الخامس والعشرين من أغسطس للمثول أمام القضاء في جورجيا، حسبما أعلنت المدعي العام المكلف بالملف، فاني ويليس، مما يعني أن أمامه 10 أيام فقط حتى يسلم نفسه "طواعية".

اضافة اعلان


وقالت المدّعي العام التي تُحقّق في الملفّ منذ عام 2021، إنّها تريد أن تتمّ المحاكمة في هذه القضيّة "في غضون 6 أشهر".


واتهمت هيئة محلفين كبرى الاثنين في أتلانتا ترامب و18 شخصا آخر بمحاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في ولاية جورجيا الأميركية، خصوصا من خلال ممارسة ضغوط على مسؤولين عن الاقتراع، وفقا لفرانس برس.


وهذه رابع لائحة اتهام توجه إلى الرئيس الجمهوري السابق الساعي الى خوض السباق إلى البيت الأبيض عام 2024.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

إقرأ ايضا
64db1ce142360408f65ca4c0

بوتين: نولي أهمية كبيرة للشراكة الاستراتيجية المميزة مع الهند

thumbs_b_c_b094a181893e082d93743e8de8119aac (1)

الأمم المتحدة تطالب بانتخابات نزيهة في الغابون

64da0a094c59b72ed12e57cb

"كلاشينكوف" تكشف عن بندقيتها الجديدة

64dafa5d4c59b72fcb6a480f

مرشح للرئاسة الأمريكية: قدمنا مساعدات لأوكرانيا بـ 130 مليار دولار

64da96be42360472a92757cc

لقطات مروعة تحبس الأنفاس.. سيل عارم يجرف سيارة بمن فيها بالسعودية

64da830c42360477192be4f8

مقتل 8 أشخاص وإصابة 20 آخرين في انفجار بمحطة تزود بالوقود في روسيا

أخبار متعلقة
64d9cc3b4236047069019f5c

جون بولتون يلقي باللوم على بايدن والغرب في إخفاق الهجوم الأوكراني المضاد

64d5431a4c59b73e6367f19f

بايدن يعلن حالة الكارثة الكبرى في هاواي

64d482cb4c59b766647f933f

ترامب يحذر من "غش" الديمقراطيين في انتخابات 2024

image - 2023-08-07T114702.699

ترامب يطالب بتنحية القاضية المشرفة على محاكمته

ممم

ترامب: إذا أصبحت رئيسا سأمنع اندلاع حرب عالمية ثالثة

64cf20504236042f3a779555

ترامب: سبب التوتر حول تايوان يكمن في بايدن