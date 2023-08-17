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الخميس، 17-08-2023 10:31 ص

الادعاء يطلب بدء محاكمة ترمب بمحاولة التلاعب بنتائج انتخابات جورجيا

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الوكيل الإخباري - طلبت المدعي العام في قضية محاولة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا، تحديد الرابع من آذار 2024 موعدا لبدء محاكمته.

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وبحسب واشنطن بوست، يواجه الرئيس الأميركي السابق البالغ من العمر 77 عاما أربع محاكمات جنائية في خضم حملته الرئاسية لانتخابات 2024، وفي حال وافقت المحكمة على الموعد المقترح ستفتتح الجلسات عشية "الثلاثاء الكبير"، وهو اليوم الذي تصوّت فيه أكثر من 12 ولاية في الانتخابات التمهيدية الجمهورية لاختيار مرشّح الحزب لاستحقاق 2024.


وقبل 8 أيام من موعد التصويت في جورجيا، وجّهت الاثنين الماضي لترامب تهمة الابتزاز وارتكاب عدد من الجرائم إثر تحقيق موسّع استمر سنتين في جهود بذلها لعكس خسارته في الانتخابات الرئاسية عام 2020 في ولاية جورجيا.


وفي السياق، وجّهت المدعي العام في أتلانتا، فاني ويليس، عدة اتهامات إلى 18 شخصا على صلة بالتآمر المفترض، بمن فيهم المحامي الشخصي السابق للمليارير الجمهوري رودي جولياني وكبير موظفي البيت الأبيض في عهد ترامب، مارك ميدوز.

 




 

 


 

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