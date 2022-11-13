الأحد 13-11-2022
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الأحد، 13-11-2022 01:08 م

شؤون الحرمين تعلن توفر وظائف في المسجد الحرام لموسم العمرة

مكة


الوكيل الإخباري - أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية، توفر وظائف مؤقتة للعمل بالمسجد الحرام، لموسم العمرة لعام 1444هـ.

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وأوضحت “شؤون الحرمين” أنه يشترط أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وأن يكون على استعداد للعمل في أي وقت، وألا يكون على رأس عمل آخر، و أن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة وتحت مسؤوليته، وأن يحضر أصول الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة، إضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية.


وأبانت أن التقديم سيكون إلكترونياً ويبدأ يوم الإثنين الموافق 20/04/1444هـ لمدة يوم، وذلك عبر بوابة التوظيف الخاصة بالرئاسة وذلك بالدخول على هذا الرابط .


 




 

 


 

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