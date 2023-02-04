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السبت، 04-02-2023 04:04 م

شاهد.. أقرب وأوضح صورة للمنطاد الصيني الذي أشعل أزمة بين بكين وواشنطن

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الوكيل الاخباري-أظهرت صورة جديدة متداولة للمنطاد الصيني الذي أشعل أزمة بين بكين وواشنطن.

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ووصفت وزارة الخارجية الأمريكية المنطاد، الذي كان يحلق فوق المجال الجوي الأمريكي على ارتفاع 60 ألف قدم، بأنه "انتهاك واضح" لسيادة الولايات المتحدة، لكنها قالت إنه لن يتم إسقاطه لأنه كان يحلق فوق "عدد من المواقع الحساسة".

وقال مسؤولون أمريكيون إن البالون كبير بما يكفي لدرجة أن تدميره سيؤدي إلى تساقط الحطام، مما يهدد سلامة الناس على الأرض.

وأوضح محللون أن حجم المنطاد يقارب حجم "3 حافلات"، ويمكن تزويده بمعدات عالية التقنية، بما في ذلك الكاميرات وأجهزة الاستشعار والرادار.

وبحسب مسؤولين أمريكيين، حلق المنطاد فوق ألاسكا وكندا قبل أن يظهر فوق ولاية مونتانا الأمريكية، التي تضم عددا من مواقع الصواريخ النووية الحساسة.

واعتبرت بكين اليوم السبت، أن وسائل الإعلام والسياسيين في الولايات المتحدة يستغلون المزاعم الأمريكية حول إطلاق منطاد تجسس صيني، ملقية باللوم على الرياح التي دفعت ما وصفته بأنه منطاد مدني إلى المجال الجوي الأمريكي.

 


 




 

 


 

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