الصين تؤكد استعدادها للعمل مع روسيا لتحقيق تقدم جديد في العلاقات الثنائية

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان عقب زيارة نائب وزير الخارجية الصيني ما تشاو تشو لروسيا، إن بكين مستعدة للعمل مع موسكو لتحقيق تقدم جديد في العلاقات الثنائية في العام الجديد.

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وتابعت وزارة الخارجية الصينية في بيان أن "الثقة السياسية المتبادلة بين البلدين تتعمق باستمرار، والتعاون في مختلف المجالات يتطور باطراد، والتعاون الدولي يوثق".



وأضاف البيان: "الصين مستعدة للعمل مع روسيا من أجل التنفيذ الصادق للتوافق الهام الذي توصل إليه رئيسا الدولتين وتعزيز التقدم الجديد في العلاقات الثنائية في العام الجديد".



وأجرى ما تشاوشو زيارة إلى روسيا يومي 2 و 3 فبراير، حيث التقى بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وكذلك مع نائبي وزير الخارجية سيرغي فيرشينين وأندريه رودنكو.

روسيا اليوم