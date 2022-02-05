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السبت، 05-02-2022 10:54 ص

شاهد.. حريق ضخم يندلع في أحد مقاهي المنية في لبنان

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الوكيل الإخباري-اندلع حريق كبير خلال ساعات الليلة الماضية في مقهى على الأوتوستراد الجديد في المنية بلبنان.

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ونشر موقع "لبنان 24" اليوم السبت، فيديو للواقعة، أظهر تصاعد ألسنة اللهب والدخان في المكان، بينما كان مواطنون لبنانييون يحاولون المساعدة في إخماد الحريق.


وعلى الفور، حضرت فرق الإطفاء إلى المكان وتمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها.


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