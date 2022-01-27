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الأرصاد: فرصة لتساقط الثلوج مجددا في هذه المناطق

الخميس، 27-01-2022 10:19 ص

عاصفة ثلجية غير مسبوقة تضرب لبنان - فيديو

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الوكيل الإخباري-ضربت عاصفة ثلجية قوية المناطق اللبنانية، يوم أمس الأربعاء، حيث تساقطت الثلوج على ارتفاعات مختلفة وصلت إلى 600 متر.

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وأدى تساقط الثلوج المستمر إلى عزل عشرات البلدات اللبنانية، خصوصا على السلسلتين الشرقية والغربية في منطقة البقاع وأبرزها عيناتا الأرز واليمونة وحام معربون وطفيل والخريبة على السلسلة الشرقية.

 

كما انقطعت معظم الطرقات الرئيسة والجبلية على ارتفاع 1100 متر وما فوق، وشلت حركة السير تماما على الأوتسترادات الدولية تماما.

وفي السياق نفسه، أعلنت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني اللبناني أن الطقس سيبقى مستقرا مع إمكانية حصول انخفاض في الحرارة على ارتفاع 700 متر وما فوق، بالإضافة إلى احتمال هطول الأمطار المتفرقة وثلوج على ارتفاع 600 متر وما فوق.

كما حذرت مصلحة الأرصاد من تكوّن الجليد على المرتفعات ليلاً، وفي ساعات الصباح الأولى اعتبارا من 700 متر في مختلف المناطق اللبنانية.

 



سبوتنيك

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