الجمعة 04-02-2022
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الجمعة، 04-02-2022 01:39 م

شاهد.. لحظة إنهيار الجدار الملاصق لفتحة البئر التي يقبع فيها الطفل ريان

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الوكيل الاخباري- توقفت أشغال الحفر لإنقاذ الطفل المغربي ريان من قعر البئر بشكل مؤقت، بسبب انهيار الجدار الملاصق لفتحة البئر، وتداول مغردون على "تويتر" فيديو للحظة الإنهيار.

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وسقط ريان البالغ من العمر 5 سنوات، مساء الثلاثاء، في فوهة بئر ضيقة غير مغطاة وغير مسيجة، بالقرب من منزل العائلة، بينما بدأت جهود الإنقاذ صباح الأربعاء، كما تم تشكيل لجنة تتبع وتنسيق للإشراف على العملية.

وكشفت السلطات المغربية أن عمليات الحفر مستمرة للوصول إلى مكان قريب من الطفل ريان داخل البئر التي سقط فيها وعلق في منتصفها، مشيرة إلى أن عمليات الحفر وصلت إلى العمق المطلوب في موازة مكان ريان.⁧‫

وأوضحت مصادر أن فرق الإنقاذ تستعد للحفر الأفقي للوصول إلى مكان الطفل، مشيرة إلى أن عائلته أكدت على أن ريان ما يزال يتحرك داخل البئر.

وتوقفت الجرافات عن الحفر بعد الوصول إلى مستوى وجود ريان‬⁩، وسيكملون الحفر اليدوي بشكل أفقي للوصول إليه، وتواصل الفرق إمداده بالماء والطعام والأكسجين.

 

 




 

 


 

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