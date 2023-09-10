شاهد.. لقطات جوية لحجم الدمار بعد كارثة المغرب

الوكيل الاخباري- أظهرت لقطات جوية من المغرب أضراراً ودماراً واسع النطاق بعد الزلزال المدمر الذي بلغت قوته 6.8 درجة، والذي ضرب البلاد في وقت متأخر من يوم الجمعة.



وكشفت لقطات آثار الزلزال في مواقع متعددة بالمغرب وظهرت فيها المباني المدمرة وأفراد الحماية المدنية وهم يبحثون بين الأنقاض، بحسب ما نشرت رويترز.

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كذلك بيّنت لقطة جوية الناس وهم يتجمعون خارج المباني المتضررة وآخرين يقيمون في العراء بجانب السيارات المتوقفة والمباني المنهارة.



في موازاة ذلك واصلت فرق الإنقاذ، اليوم الأحد، البحث عن ناجين من أعنف زلزال يتعرض له المغرب منذ أكثر من ستة عقود، إذ أودى بحياة أكثر من ألفين ودمر قرى في مناطق جبلية على أطراف مراكش.





