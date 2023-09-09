السبت 09-09-2023
الوكيل الاخباري

960 خدمة حكومية مؤتمتة للنصف الأول من العام الحالي

تحذير من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية

الداخلية المغربية تعلن عن حصيلة الوفيات الاولية اثر الزلزال العنيف

مراكش .. السكان يصفون لحظات الرعب في "مدينة التراث"

مقاطع فيديو مأساوية.. لحظات انهيار مبان جراء زلزال المغرب

هام من سفارة الأردن في المغرب بعد وقوع الزلزال

"الزلازل الأردني" يسجل زلزال قوي في المغرب فجر اليوم

الأرصاد تكشف موعد انحسار الاجواء الحارة في المملكة

وفيات السبت 9/ 9/ 2023

"ستاندرد آند بورز" تُثبت التصنيف الائتماني السيادي للأردن

السبت، 09-09-2023 07:14 ص

الداخلية المغربية تعلن عن حصيلة الوفيات الاولية اثر الزلزال العنيف

٤


الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الداخلية المغربية عن وفاة 296 شخصا بأقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات إثر الزلزال القوي الذي ضرب المغرب.

اضافة اعلان


سجلت هزة أرضية مساء يوم الجمعة حوالي الساعة الحادية عشرة و11 دقيقة، بلغت قوتها 7 درجات على سلم ريختر، حدد مركزها بجماعة "إغيل" بإقليم الحوز.


وفي حصيلة أولية إلى حدود الساعة الثانية صباحا، أسفرت هذه الهزة عن وفاة 296 شخصا بأقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت، كما سجلت إصابة 153 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة، بحسب بيان الداخلية.


وأضافت الداخلية، أن الأضرار المادية شملت مجموعة من المناطق غير المأهولة، وقد تجندت السلطات والمصالح الأمنية والوقاية المدنية بكافة عمالات وأقاليم المملكة المعنية، وسخرت كل الوسائل والإمكانيات من أجل التدخل وتقديم المساعدات اللازمة، وتقييم الأضرار.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ر

تحذير من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية

٧

شاهد .. كاميرا مراقبة ترصد لحظة "مرعبة" في المغرب

٢

مراكش .. السكان يصفون لحظات الرعب في "مدينة التراث"

٥

مقاطع فيديو مأساوية.. لحظات انهيار مبان جراء زلزال المغرب

Screenshot 2023-09-08 142112

لبنان.. الهدوء يعود الى عين الحلوة بعد الإعلان عن الهدنة

1694204002560

التعاون الإسلامي تدين اقتحام مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى

أخبار متعلقة
٢

مراكش .. السكان يصفون لحظات الرعب في "مدينة التراث"

٥

مقاطع فيديو مأساوية.. لحظات انهيار مبان جراء زلزال المغرب

ككك

بريطانيا تحذر مواطنيها من السفر إلى المغرب

وزارة-الدفاع-1

وزارة الدفاع الجزائرية توضح ملابسات مقتل مغربيين في البحر

حرارة

درجات الحرارة القياسية في المغرب تبخّر 821 مليون متر مكعب من الماء

1611920086drapeau-maroc-1-504x300-504x300_15_bqHHD5W

الشعب المغربي يحيي الذكرى 70 لملحمة ثورة الملك والشعب