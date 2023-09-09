انهيار أجزاء من مبان أثرية مدرجة بقائمة اليونسكو بسبب زلزال المغرب المُدمر - فيديو

الوكيل الإخباري - قال سكان في مراكش - أقرب المدن الكبرى لمركز الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب فجر السبت - إن بعض المباني انهارت في المدينة القديمة، وكذلك أجزاء من سور المدينة العتيقة المدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو".
وعرض التلفزيون المغربي المحلي صورا لسقوط مئذنة مسجد أثري وتناثر الأنقاض على سيارات مهشمة.
🌍🔴 Breaking News: Morocco Shaken by 7.1 Magnitude Earthquake! The Iconic Kutubiyya Mosque at Risk 🕌🚧. Observe Birds React to the Tremor 🐦👀 #EarthquakeAlert #KutubiyyaMosque #BirdsInFlight #Earthquake #Seisme #زلزال_المغرب #زلزال pic.twitter.com/UcsbcXLiER— DailyDose (@DDose27191) September 9, 2023