انهيار أجزاء من مبان أثرية مدرجة بقائمة اليونسكو بسبب زلزال المغرب المُدمر - فيديو

الوكيل الإخباري - قال سكان في مراكش - أقرب المدن الكبرى لمركز الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب فجر السبت - إن بعض المباني انهارت في المدينة القديمة، وكذلك أجزاء من سور المدينة العتيقة المدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو". اضافة اعلان





وعرض التلفزيون المغربي المحلي صورا لسقوط مئذنة مسجد أثري وتناثر الأنقاض على سيارات مهشمة.

