السبت 09-09-2023
الوكيل الاخباري

كاميرا مراقبة ترصد لحظة وقوع زلزال المغرب - فيديو

960 خدمة حكومية مؤتمتة للنصف الأول من العام الحالي

تحذير من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية

الداخلية المغربية تعلن عن حصيلة الوفيات الاولية اثر الزلزال العنيف

مراكش .. السكان يصفون لحظات الرعب في "مدينة التراث"

مقاطع فيديو مأساوية.. لحظات انهيار مبان جراء زلزال المغرب

هام من سفارة الأردن في المغرب بعد وقوع الزلزال

"الزلازل الأردني" يسجل زلزال قوي في المغرب فجر اليوم

الأرصاد تكشف موعد انحسار الاجواء الحارة في المملكة

وفيات السبت 9/ 9/ 2023

السبت، 09-09-2023 07:03 ص

مراكش .. السكان يصفون لحظات الرعب في "مدينة التراث"

٢


الوكيل الاخباري - كانت مراكش، المدينة السياحية القديمة المزدحمة، من بين أكثر مناطق المغرب تضررا من الزلزال، الذي ضرب المغرب ليل الجمعة وخلف مئات القتلى والمصابين.

اضافة اعلان


وفي مراكش، أقرب المدن الكبرى لمركز الزلزال، انهارت بعض المنازل، حيث يعمل السكان جاهدين لرفع الأنقاض بينما ينتظرون وصول المعدات الثقيلة.


وقال بعض أهالي المدينة المدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، إن عددا من المباني انهار، وعرض التلفزيون المغربي صورا لسقوط مئذنة مسجد وتناثر الأنقاض على سيارات مهشمة.


وقال إبراهيم هيمي، وهو من سكان مراكش، إنه رأى سيارات إسعاف تخرج من البلدة القديمة، وإن العديد من واجهات المباني تضررت.


وأضاف أن "الخوف يسيطر على الكثيرين الذين ظلوا في الخارج تحسبا لوقوع زلزال آخر".


وقالت هدى حفصي (43 عاما) في مراكش، إن الثريا سقطت من السقف مما اضطرها للهرب إلى الشارع"، و"ما زلت في الطريق مع أطفالي والخوف ينتابنا".
وقالت امرأة أخرى تدعى دليلة فاهم إن هناك تشققات في منزلها ولحقت أضرار بالأثاث.

 

 

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ر

تحذير من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية

٧

شاهد .. كاميرا مراقبة ترصد لحظة "مرعبة" في المغرب

٤

الداخلية المغربية تعلن عن حصيلة الوفيات الاولية اثر الزلزال العنيف

٥

مقاطع فيديو مأساوية.. لحظات انهيار مبان جراء زلزال المغرب

Screenshot 2023-09-08 142112

لبنان.. الهدوء يعود الى عين الحلوة بعد الإعلان عن الهدنة

1694204002560

التعاون الإسلامي تدين اقتحام مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى

أخبار متعلقة
٥

مقاطع فيديو مأساوية.. لحظات انهيار مبان جراء زلزال المغرب

127-152650-earthquake-suez-egypt_700x400

زلزال بقوة 5.5 درجات يهز تايوان

ككك

بريطانيا تحذر مواطنيها من السفر إلى المغرب

وزارة-الدفاع-1

وزارة الدفاع الجزائرية توضح ملابسات مقتل مغربيين في البحر

64e9d33f4236044fa2248b64

هزات أرضية في قهرمان مرعش وأديامان بجنوب شرق تركيا

حرارة

درجات الحرارة القياسية في المغرب تبخّر 821 مليون متر مكعب من الماء