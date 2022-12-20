شرطة لوغانسك: القوات الأوكرانية تدمر عمدا البنية التحتية في أرتيوموفسك

الوكيل الاخباري- أعلن ضابط الشرطة بجمهورية لوغانسك الشعبية، أندريه ماروتشكو، أن القوات الأوكرانية المرابطة في مدينة أرتيوموفسك بجمهوية دونيتسك تدمر عمدا المساكن والمرافق الاجتماعية.

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وقال اليوم الثلاثاء: "بدأت الوحدات الأوكرانية باستخدام تكتيكات الأرض المحروقة عن طريق قصف المساكن وتقاطعات النقل والمنشآت الاجتماعية الهامة الباقية في أرتيوموفسك".



وأضاف أن القوات الأوكرانية تنفذ ضربات على البنية التحتية المدنية "بكل الوسائل الممكنة"، وذلك بغض النظر عن غياب العسكريين الروس في المدينة و"وجود السكان المدنيين في أقبية المباني".



وأفاد ماروتشكو، أمس الاثنين، بأن القيادة العسكرية الأوكرانية قامت بنقل نحو 800 مجند لا يمتلك معظمهم مهارات استخدام الأسلحة، إلى أرتيوموفسك. كما أعلن، سابقا، أن القوات الأوكرانية تخسر يوميا في اتجاه مدينة أرتيوموفسك ما يصل إلى كتيبة من الأفراد بين قتيل وجريح وهم في وضع كارثي بسبب نقص الغذاء.

روسيا اليوم