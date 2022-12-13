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الثلاثاء، 13-12-2022 07:39 ص

مقتل 6 أشخاص بينهم رجلا شرطة باشتباك مسلح في أستراليا

ش


الوكيل الإخباري - لقي ستة أشخاص مصرعهم ، بينهم رجلا شرطة في العشرينات من عمرهما، خلال اشتباك مسلح في ولاية كوينزلاند الأسترالية، حسبما ذكرت الشرطة اليوم الثلاثاء.

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وفي التفاصيل، تم استدعاء الشرطة للتحقيق في تقارير عن مفقودين، إلى عقار تصطف على جانبيه الأشجار يحتوي على بنغل بسقف من الزنك في بلدة ويامبيلا الصغيرة، بعد وقت الغداء مباشرة يوم أمس الاثنين.


وقال إيان ليفرز، رئيس نقابة شرطة كوينزلاند: "بمجرد دخول الشرطة العقار، غمرتهم النيران ولم تتح لهم أي فرصة".


وأضاف: "تم إعدام رجلي شرطة بدم بارد".

وأوضحت قائدة شرطة كوينزلاند ، كاتارينا كارول، وهي تبكي وتطلع الجمهور على الأحداث "المؤلمة للغاية" قائلة: "لقد دفع هؤلاء الضباط أقصى تضحياتهم للحفاظ على مجتمعنا آمنًا".


وأشارت الشرطة إلى أن أحد المارة قتل أيضا بالرصاص و"أعلن عن وفاته في الموقع".


وعقب إطلاق النار الأولي، هرع فريق متخصص بدعم جوي من الشرطة إلى مكان الحادث، حيث أنه بحلول الساعة 10:30 مساء ، لقي رجلان وامرأة حتفهم أيضا.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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