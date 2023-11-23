الخميس 23-11-2023
الوكيل الاخباري
 

نتنياهو: الحرب ستتواصل حتى تحقيق كل الأهداف

دخول 15 شاحنة وقود و90 أخرى تحمل مساعدات إنسانية لغزة

جيش الاحتلال: لا نعرف موعد بدء وقف إطلاق النار

مستشار الأمن القومي الأميركي: قطر هي من ستعلن بدء الهدنة في غزة

قصف كثيف يستهدف مناطق شمالي غزة

العسعس: 2.069 مليار دينار صافي دين الحكومة العام المقبل لسد عجز الموازنة

الجهاد الإسلامي: ملتزمون بالهدنة إذا التزم بها الاحتلال

فيديو - شاهد مجاهدو القسام وهم يحرقون العدو

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 14532 ألف شهيد بينهم 6000 طفل

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي بشمال قطاع غزة

عاجل

مستشار الأمن القومي الأميركي: قطر هي من ستعلن بدء الهدنة في غزة

الخميس، 23-11-2023 12:38 ص

شولتس يدعو لوضع حد للأزمة الأوكرانية

655e50fc4236041bcf6c3ef9


الوكيل الإخباري - أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتس، أنه دعا خلال قمة مجموعة العشرين عبر الإنترنت إلى إنهاء النزاع العسكري في أوكرانيا.

اضافة اعلان


وأشار شولتس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، في برلين إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، شارك في قمة مجموعة العشرين عبر الفيديو للمرة الأولى منذ بداية النزاع في أوكرانيا.

وأضاف: "قمت بدعوة الرئيس بوتين إلى وقف الهجوم على أوكرانيا وسحب قواته من الأراضي الأوكرانية حتى تنتهي هذه الحرب".


ونوه أيضا بضرورة "السلام العادل والدائم في أوكرانيا على أساس مبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
655e5a3d4236041bca21bdcd

أول تصريح من ترودو بعد انفجار سيارة على الجانب الأمريكي من جسر شلالات نياغارا

655e4ad24c59b7014a4d4e84

"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن استهداف قاعدة "حرير" العسكرية الأمريكية

F_j4Vn7aIAA5nzI

مقتل شخصين بانفجار سيارة مفخخة على الحدود الأمريكية الكندية

7583992_1700412640

قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف بلدات بجنوب لبنان

99

غارة إسرائيلية بالقطاع الغربي من جنوب لبنان

د

فيديو - لحظة استهداف حزب الله لموقع إسرائيلي

أخبار متعلقة
653a56604c59b7225a2fcaff

الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 850 جنديا أوكرانيا وإسقاط 27 مسيرة أوكرانية

a2840c94be091093c57a6a991f2b42fa

صحيفة: الوضع في الشرق الأوسط أنسى الغرب زيلينسكي

6538fe184c59b777230679f9

ستولتنبرغ: بلدان الناتو تحتاج إلى "احتياطات هائلة من الأسلحة"

ATACMS-004-USAASC

لأول مرة.. الدفاع الروسية تعلن إسقاط صواريخ ATACMS الأمريكية

6537787942360427053b6ab0 (1)

أوكرانيا قلقة من الغموض المحيط بتمويل الحكومة الفيدرالية الأمريكية

65376b6d423604744d1458d6

رئيس وزراء أوكرانيا: العالم كله يعاني من نقص القذائف