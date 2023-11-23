شولتس يدعو لوضع حد للأزمة الأوكرانية

الوكيل الإخباري - أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتس، أنه دعا خلال قمة مجموعة العشرين عبر الإنترنت إلى إنهاء النزاع العسكري في أوكرانيا.

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وأشار شولتس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، في برلين إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، شارك في قمة مجموعة العشرين عبر الفيديو للمرة الأولى منذ بداية النزاع في أوكرانيا.



وأضاف: "قمت بدعوة الرئيس بوتين إلى وقف الهجوم على أوكرانيا وسحب قواته من الأراضي الأوكرانية حتى تنتهي هذه الحرب".



ونوه أيضا بضرورة "السلام العادل والدائم في أوكرانيا على أساس مبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

RT