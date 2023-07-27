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الخميس، 27-07-2023 09:30 ص

شويغو يحضر عرضا فنيا وعسكريا بصحبة زعيم كوريا الشمالية

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الوكيل الإخباري- حضر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو وممثل صيني، عرضا موسيقيا أقيم بماسبة الذكرى الـ70 لانتهاء الحرب الكورية، حسبما ذكرت وسائل إعلام كورية شمالية.

وقالت إذاعة "صوت كوريا" إن الحفل الغنائي الذي نظم إحياء للذكرى السبعين لـ"يوم النصر في حرب التحرير الوطنية"، كما تسميه كوريا الشمالية إبرام الهدنة في الحرب الكورية (1950-1953)، انطلق في منتصف ليل الأربعاء الخميس.

وشاركت في العرض فرق فنية رائدة من كوريا الشمالية، بينها مدنية وعسكرية، إضافة إلى فنانين وطلاب في المؤسسات التعليمية في مجال الفنون.

وتضمن الحفل أغاني تمجد عيد النصر، وأغاني عسكرية، وأخرى تشيد بفضائل الزعيم الراحل كيم إيل سونغ، فضلا عن مجموعة من الأغاني الصينية والروسية تكريما لممثلي "بعثات الصداقة" الذين وصلوا إلى بيونغ يانغ.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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