شويغو يتحدث عن اختبار صواريخ جو-جو للمقاتلة سو-57

الوكيل الاخباري- قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إنه سيتم في العام الحالي إنجاز الاختبارات الحكومية لصواريخ جو - جو قصيرة ومتوسطة المدى خصيصا لمقاتلات الجيل الخامس الروسية "سو-57".



وأضاف شويغو، في اجتماع عبر الإنترنت: "نخطط في عام 2022، لإنجاز الاختبارات الحكومية على هذه الصواريخ. وسيتم كذلك توريد أول دفعات منها إلى القوات".

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وأشار شويغو، إلى أنه تم تصميم هذه الصواريخ في مؤسسة "فيمبل" التابعة لشركة "الأسلحة الصاروخية التكتيكية" وهي مخصصة لتسليح المقاتلات الحديثة من الجيل من طراز "سو-57"، ولنصبها على حوامل أخرى.

روسيا اليوم