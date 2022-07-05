الثلاثاء 05-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

14 ألف مسجل في المنصة الإلكترونية للبرنامج الوطني للتشغيل

محاضرة حول أسباب وعلاج مرض التصلب اللويحي بمستشفى الملك المؤسس

اتفاقية لتنفيذ حاضنة رايس بجامعة آل البيت

تهنئة الطالبة كندة محمد سامي الخصاونة بمناسبة النجاح بمعدل 98.2%

وزير العمل : نسبة الفقر في الأردن أعلى من نسبة البطالة

مراكز توافر مطعوم كورونا الأربعاء - أسماء

أوقاف الطفيلة : تجهيز 50 مركزاً لتحفيظ القرآن الكريم

نقيب أصحاب المطاعم يؤكد أن الأسعار سترتفع ويتحدث عن خطوات تصعيدية

الأردن يعزي إيطاليا بضحايا الإنهيار الجليدي

رئيس الوزراء ينعى نائب رئيس الوزراء الأسبق مروان الحمود

الثلاثاء، 05-07-2022 01:39 م

شويغو يتحدث عن اختبار صواريخ جو-جو للمقاتلة سو-57

62c410fd4c59b71a4a48ef3f


الوكيل الاخباري- قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إنه سيتم في العام الحالي إنجاز الاختبارات الحكومية لصواريخ جو - جو قصيرة ومتوسطة المدى خصيصا لمقاتلات الجيل الخامس الروسية "سو-57".

وأضاف شويغو، في اجتماع عبر الإنترنت: "نخطط في عام 2022، لإنجاز الاختبارات الحكومية على هذه الصواريخ. وسيتم كذلك توريد أول دفعات منها إلى القوات".

اضافة اعلان

 

وأشار شويغو، إلى أنه تم تصميم هذه الصواريخ في مؤسسة "فيمبل" التابعة لشركة "الأسلحة الصاروخية التكتيكية" وهي مخصصة لتسليح المقاتلات الحديثة من الجيل من طراز "سو-57"، ولنصبها على حوامل أخرى.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
62c42d32423604133a1e9bb1

فرنسا تعد أوكرانيا بمختبر للتحقيق بجرائم الحرب

164072

الصحة العالمية تدعو أوروبا لتحرك عاجل لمواجهة جدري القرود

images-2021-10-21T113246.365

انخفاض أسعار زيت النخيل عالميا

62c4073542360416184e929c

بيسكوف ينفي إشاعات عن رفض رئيس الصين زيارة روسيا

62c410294c59b71a4a48ef3d

مدن عربية تسجل أعلى 10 درجات حرارة في العالم

ج

قتلى وجرحى بانقلاب حافلة في تركيا

أخبار متعلقة
520222311540219626794

روسيا تعلن محاصرة ألفي جندي أوكراني في لوغانسك

620227142114653698388

أوكرانيا : 100 قتيل و500 جريح بصفوف الجنود الأوكرانيين كل يوم