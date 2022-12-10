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السبت، 10-12-2022 12:08 م

صحيفة: أهداف زيلينسكي لم تعد تتماشى مع أهداف واشنطن

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الوكيل الاخباري- أفادت صحيفة 19FortyFive، بأن واشنطن لا تريد انتصار نظام كييف في الأزمة الأوكرانية، كون ذلك سيؤدي إلى اندلاع حرب نووية بين الولايات المتحدة وروسيا.

وأضاف الكاتب براين كلارك في مقاله في الصحيفة، أن إدارة البيت الأبيض تريد بناء علاقات مستقرة مع روسيا، إلا أن انتصار أوكرانيا في هذا الصراع سيجعل الأمر مستحيلا.

وأشار كلارك، إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حذر من أن أهداف نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في استعادة "الأراضي المحتلة"، سيدفع روسيا لاستخدام السلاح النووي لحماية أراضيها.

وأوضح كلارك أن أهداف الرئيس الأوكراني زيلينسكي لم تعد تتماشى مع أهداف واشنطن، فإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تريد تجنب هذا السيناريو، والاحتفاظ بعلاقات متوازنة مع روسيا.

 وأكد، أن التعاون والعلاقة المثمرة بين واشنطن وموسكو أكثر قيمة من أوكرانيا ذات السيادة الكاملة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة يجب أن تعيد النظر في استراتيجيتها الحالية لدعم كييف، وأن تمنع تصعيد هذه الأزمة إلى حرب نووية.

وشدد على أن استعادة أوكرانيا لأراضيها لا يستحق المخاطرة بنشوب حرب نووية، وحث الولايات المتحدة على دفع نظام كييف للجلوس إلى طاولة المفاوضات، وخفض سقف مطالبه.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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