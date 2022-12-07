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الأربعاء، 07-12-2022 07:06 م

واشنطن تعرب عن قلقها للمنحى التصعيدي في أوكرانيا

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الوكيل الاخباري- صرح المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، بأن الولايات المتحدة قلقة من المنحنى التصعيدي الذي أخذته الأزمة الأوكرانية مؤخرا.

وأكد كيربي، أن قرار الهجوم على المطارين العسكريين الروسيين يوم أمس، اتخذته أوكرانيا دون الرجوع للولايات المتحدة والناتو، أو التشاور معهما.

وأوضح، أن الولايات المتحدة تزود كييف بالأسلحة، لكنها غير مسؤولة عن طريقة استخدامها، فبمجرد أن تصبح بحوزة قوات كييف، تصبح طريقة استخدامها قرارا سياديا لأوكرانيا، يتعين على واشنطن احترامه.

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جاءت هذه التصريحات إثر الهجوم الذي شنته قوات كييف في الـ5 من ديسمبر، باستخدام مسيّرات سوفيتية، على مطاري "دياغيليفو" في ريازان، و" إنغيلس" في ساراتوف العسكريين.

وأسقطت الدفاعات الجوية للمطارين المسيرات التي أدت شظايا تدميرها إلى مقتل 3 جنود وإصابة 4، وإلحاق أضرار طفيفة بطائرتين.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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