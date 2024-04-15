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الإثنين، 15-04-2024 08:35 ص

صحيفة تكشف ما قد يفعله سرب مسيرات إيرانية في "القبة الحديدية" الإسرائيلية

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الوكيل الإخباري - أكد الخبير العسكري الصيني وي دون شو أن شن إيران هجوما واسع النطاق بمسيرات انتحارية خلال فترة قصيرة من الزمن يمكن أن يشكل ضغطا حقيقيا على نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي القبة الحديدية.

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وأشار الخبير لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية إلى أنه رغم التقنيات وتصاميم الطائرات المسيرة "الكاميكازي" الإيرانية البسيطة نسبيا، إلا أنها تتمتع بالعديد من المزايا.

وقال: "تحلق الطائرات بدون طيار على ارتفاعات منخفضة باستخدام تكتيكات السرب لتجاوز الدفاعات الجوية للعدو، وهو ما يتيح لها مهاجمة الأهداف في المنطقة".


وأضاف الخبير: "بالحديث عن إسرائيل، حتى لو كان نظام القبة الحديدية الدفاعي الخاص بها قادرا على اعتراض الطائرات بدون طيار الانتحارية، فإنه في حال إطلاق عدد كبير من المسيرات في وقت قصير، فإن نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي سيواجه ضغوطا شديدة".


كما نوه الخبير أن إيران تمتلك القدرة على تزويد الجماعات المسلحة الموالية لإيران في منطقة الشرق الأوسط بمسيرات انتحارية، الأمر الذي يسمح لها باستخدام مواقع الإطلاق الأمامية القريبة من إسرائيل للمشاركة في هجمات منسقة.


وأشار وي دونغ شو إلى امتلاك إيران أيضا صواريخ باليستية يبلغ مداها حوالي 2000 كيلومتر وصواريخ كروز يصل مداها إلى أكثر من 1000 كيلومتر، وبالتالي فإن القوة النارية لطهران يمكن أن تغطي معظم منطقة الشرق الأوسط.


واختتم: "في حال استهداف قواعد سلاح الجو الإسرائيلي، فإن قدرات الهجوم المضاد للقوات المسلحة الإسرائيلية ستضعف أيضا". 

 

RT

 




 

 


 

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