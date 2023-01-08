الأحد 08-01-2023
الوكيل الاخباري

إطلاق نار على دورية لمكافحة التهريب وإصابة أحد أفرادها

التنمية: ضبط 537 متسولاً الشهر الماضي

مليار دينار ديون على الحكومة لصالح صندوق استثمار اموال الضمان حتى نهاية آب 2022

علان: أسعار دمغة الذهب والمصنعية لا تتأثر بالسعر العالمي

فرص تدريب وعمل للذكور والإناث في العقبة - تفاصيل

رؤية عمّان تطرح مجموعة من الفرص الاستثمارية - تفاصيل

التربية: صرف رواتب معلمي الإضافي الأسبوع القادم

الخارجية: نتابع مع السلطات البريطانية جهود البحث عن الطالب دبور

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

الأرصاد: أعلى هطول مطري خلال 48 ساعة في إربد

الأحد، 08-01-2023 04:22 م

صحيفة: صواريخ "تسيركون" الروسية تثير رعب الغرب

ليس-لها-نظير-في-العالم..-صواريخ-تسيركون-الفرط-صوتية-ستنضم-إلى-البحرية-الروسية-قريبًا-بوتين-1-1024x659


الوكيل الإخباري - أثارت صواريخ "تسيركون" الروسية، فرط الصوتية، رعب الخبراء العسكريين الغربيين.

وأوضح الكاتب، يان فريدريك ويندت، في مقاله في صحيفة Frankfurter Rundschau الألمانية، أن "الصواريخ الفرط صوتية، تشكل كابوسا للعسكريين الغربيين، فعلى عكس الصواريخ الأخرى، فإن الصواريخ الروسية الجديدة تتميز بتفوقها على سرعة الصوت بـ 9 أضعاف، ما يجعلها منيعة أمام الدفاعات الجوية"، مشيرا إلى أن الخبراء العسكريين، يخشون استئناف سباق التسلح وتداعياته.

اضافة اعلان


وأضاف وينديت، أن روسيا أدخلت الصواريخ فرط الصوتية إلى ترسانتها عام 2017، وتعمل الصين والولايات المتحدة جاهدتين لإنتاج ترسانة صاروخية تضاهيها.


ويتميز صاروخ "تسيركون" الروسي، بقدرته على أداء المناورات الجوية، وإصابة مختلف أنواع الأهداف، ويصل مداه إلى آلاف الكيلومترات.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
63ba84b5423604494e63015c

إغلاق مضيق البوسفور بسبب الأحوال الجوية

63ba929142360414ea7f1c03

الناتو يرفض طلب بلغراد نشر قوات صربية في كوسوفو

63ba89a74236043d913aa729

وفد إيراني يتوجه إلى السعودية

63ba76b44c59b763302683f7

قوات كييف تستهدف مدينة دونيتسك بـ 6 قذائف

63193311_101

رئيس الوزراء الأوكراني: أوكرانيا لديها أكبر حقل ألغام في العالم

63ba5e7f4c59b76708781777

وفاة 20 عالما ومهندسا في الصين في أقل من شهر

أخبار متعلقة
image - 2022-12-26T112059.092

روسيا البيضاء: صواريخ اسكندر الروسية جاهزة للاستخدام

130319122052_flu_virus_swine_pandemic_304x171_spl_nocredit

روسيا.. إصابة عدد من أفراد الطاقم الرئاسي بإنفلونزا الخنازير

thumbs_b_c_582a1d212e7521967e63539d8ea45691

بوتين لا يخطط لعقد مؤتمره الصحفي السنوي هذا العام

US_Navy_040730-N-1234E-002_PCU_Virginia_(SSN_774)_returns_to_the_General_Dynamics_Electric_Boat_shipyard

الولايات المتحدة تطور غواصة نووية من جيل جديد

Minsk agreements

الكرملين: فشل اتفاقيات مينسك كان مقدمة لصراع أوكرانيا

20221118112825afpp-afp_32nu9wb.h-e1668966103113

مدفيديف: روسيا تكثّف إنتاج أقوى وسائل التدمير