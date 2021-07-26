الإثنين 26-07-2021
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الإثنين، 26-07-2021 08:18 م

صندوق النقد الدولي يعبر عن استعداده لمساعدة تونس

النقد الدولي


الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، إن الصندوق على استعداد لمواصلة مساعدة تونس في التغلب على تداعيات أزمة كورونا وتحقيق تعاف "غني بالوظائف" وإعادة مالية البلاد إلى مسار مستدام.

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وأضاف، "نراقب عن كثب تطورات الوضع في تونس... لا تزال تونس تواجه ضغوطا اجتماعية واقتصادية غير عادية، منها تداعيات جائحة كوفيد-19 التي تسبب خسائر كبيرة في الأرواح، وتطلعات التونسيين إلى نمو أعلى وغني بالوظائف وشامل".


وتواجه تونس أسوأ أزمة لها في عشر سنوات بعد أن أطاح رئيس البلاد، قيس سعيد، بالحكومة وجمّد البرلمان بمساعدة من الجيش، في خطوة اعتبرتها الأحزاب الرئيسية، انقلابا.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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