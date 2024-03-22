الجمعة 22-03-2024
الوكيل الاخباري
 

بتوجيهات ملكية .. إخلاء مواطن أردني تعرض لحادث سير في السعودية - صور

استشهاد 3 مرضى داخل مجمع الشفاء بسبب الحصار

مؤشر نيكي الياباني يلامس مستويات قياسية جديدة

استشهاد فلسطيني بعد إصابته 4 جنود إسرائيليين

وزير مالية الإحتلال يصادق على مصادرة 8 آلاف دونم في غور الأردن

بلينكن يصل إسرائيل لإجراء محادثات مع نتنياهو

يرفع الكوليسترول .. احذر وضع هذا الطعام في المقلاة الهوائية !

جيش الاحتلال يشن عملية عسكرية غرب رام الله

الذهب يتراجع ولكنه يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

صندوق النقد الدولي يعلن موافقته على صرف 880 مليون دولار لأوكرانيا

الجمعة، 22-03-2024 10:44 ص

صندوق النقد الدولي يعلن موافقته على صرف 880 مليون دولار لأوكرانيا

egypt-imf


الوكيل الإخباري- وافق صندوق النقد الدولي مساء الخميس، على الإفراج عن شريحة ثالثة من المساعدات لأوكرانيا تبلغ 880 مليون دولار، في المرحلة الثالثة من حزمة إغاثة بقيمة 15,6 مليار دولار تم تبنيها في آذار 2023، مثلما رحبت مديرة الصندوق كريستالينا غورغييفا بمرونة الاقتصاد الأوكراني في عام 2023، بحسب واشنطن تايمز.

اضافة اعلان


وأجرى فريق من صندوق النقد الدولي محادثات في وارسو مع مسؤولين أوكرانيين في منتصف شباط/فبراير، وقد تحقق من الإنجازات التي حققتها البلاد في إطار الأهداف التي حددت قبل عام، عندما تمت الموافقة على هذه المساعدة في إطار آلية الائتمان الموسعة الممتدة على أربع سنوات.


وكان الفريق قدر احتياجات إعادة إعمار أوكرانيا بنحو 486 مليار دولار.


وذكر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في أوكرانيا غافين غراي، خلال مؤتمر عبر الفيديو، أن برنامج الدعم افترض أن النزاع بين روسيا وأوكرانيا سينتهي بنهاية عام 2024.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
11

شاهد اللحظات الأولى .. وفاة واصابات بحادث مروع وقت الإفطار في مكة

65fd03f24c59b769614c8fb2

السعودية.. مصرع 5 أشخاص جراء انفجار أسطوانة غاز داخل استراحة في القصيم

0000

إيسيسكو: 29 دولة إسلامية تعاني الإجهاد المائي

263043-صور-علم-روسيا-2

روسيا : إلغاء إطلاق مركبة فضائية مأهولة قبل ثوان من موعد انطلاقها

65fc50954c59b76a16359323

السيسي يهنئ بوتين هاتفيا بإعادة انتخابه رئيسا لروسيا

65fc63a44c59b734840aafa3

انتخابات رئاسية "مسبقة" في الجزائر

أخبار متعلقة
1710312432220

الولايات المتحدة تعلن عن مساعدة عسكرية لأوكرانيا

65ddce6d423604475e522d13

شويغو: الولايات المتحدة تعمل على زيادة إمكاناتها النووية في الدول الأوروبية

65ddd2f442360415311a35db

شولتس يعلق على إمكانية إرسال جنود من أوروبا أو "الناتو" إلى أوكرانيا

550157

زيلينسكي ينتظر "ميراج" الفرنسية

550700

20 رئيس دولة وحكومة يجتمعون في باريس لدعم أوكرانيا

014

20 رئيس دولة وحكومة معظمهم من أوروبا يجتمعون في باريس لبعث رسالة إلى بوتين