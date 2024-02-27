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الثلاثاء، 27-02-2024 03:54 م

شويغو: الولايات المتحدة تعمل على زيادة إمكاناتها النووية في الدول الأوروبية

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الوكيل الإخباري - قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن واشنطن تعمل على بناء إمكاناتها النووية في الدول الأوروبية وتتبنى وسائل واعدة لإطلاق الرؤوس الحربية النووية.

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جاء ذلك وفقا لما صرح به شويغو في اجتماع قيادات وزارة الدفاع، حيث تابع: "اليوم، تتم إثارة التهديدات ذات الطبيعة الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية من خلال تصرفات واشنطن، التي تزيد من إمكاناتها النووية على أراضي الدول الأوروبية وتتبنى وسائل واعدة لإيصال الرؤوس الحربية النووية".

وأضاف شويغو أن الولايات المتحدة شكلت أيضا شبكة من المختبرات البيولوجية لدراسة خصائص مسببات الأمراض في مناطق معينة والتي يمكن أن تنتقل إلى الإنسان وتسبب الأوبئة، ومن بين 330 من هذه المختبرات، يوجد حوالي 40 منها في أوكرانيا.


وتابع الوزير: "بهذا الصدد، وفي الظروف الراهنة، يتزايد دور قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي للقوات المسلحة الروسية، حيث قامت تلك القوات، في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا بحل القضايا ذات الطبيعة الخاصة، وعلى وجه الخصوص مراقبة الوضع الإشعاعي في محطة زابوروجيه للطاقة النووية".


وأشار الوزير أيضا إلى أنه في يوليو 2023، تم القضاء على خطر التلوث البيولوجي بسبب تدمير سد محطة كاخوفكا الكهرومائية، وتطهير أكثر من ألف ونصف قطعة تغطي مساحة 340 ألف متر مربع، ما أتاح تقليل الأضرار المادية والمالية الناجمة عن تدمير السد.

 

RT

 




 

 


 

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