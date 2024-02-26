20 رئيس دولة وحكومة معظمهم من أوروبا يجتمعون في باريس لبعث رسالة إلى بوتين

الوكيل الإخباري -

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يجتمع نحو 20 رئيس دولة وحكومة معظمهم من أوروبا، اليوم الإثنين في العاصمة الفرنسية باريس، للتأكيد مجدداً على وحدتهم ودعمهم لأوكرانيا، التي تواجه وضعاً مأزوماً بعد أكثر من عامين من حرب ضارية مع موسكو.وسيحضر معظم الزعماء الأوروبيين، بينهم المستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس البولندي أندريه دودا، بالإضافة إلى رؤساء وزراء 15 دولة في الاتحاد الأوروبي، هذا الاجتماع في قصر الإليزيه الذي سيفتتح بمداخلة عبر الفيديو للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.ونشر الإليزيه بيان قال فيه:" إن ممثلي المجر وسلوفاكيا، وهما الدولتان الأكثر تحفظاً في الاتحاد الأوروبي تجاه أوكرانيا، لن يحضرا لأسباب تتعلق بجدول الأعمال".ويشارك في الاجتماع ممثلان عن الولايات المتحدة وكندا، بالإضافة إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون.والهدف يكمن في إعادة التعبئة ودراسة كافة سبل دعم أوكرانيا بشكل فعال، حسبما ذكر البيان، في حين تجد كييف نفسها في وضعية مأزومة في مواجهة روسيا.وذكرت الرئاسة الفرنسية:" أن الأمر يتعلق بدحض الانطباع بأن الأمور تنهار، والتأكيد من جديد على أننا لم نتعب وأننا مصممون على وقف العدوان الروسي، ونريد أن نبعث رسالة واضحة إلى بوتين بأنه لن ينتصر على أوكرانيا".ومن غير المرتقب الإعلان عن مساعدات جديدة، لكن المشاركين سيدرسون سبل القيام بعمل أفضل وأكثر حسما، في حين أكدت كييف أن نصف الأسلحة الغربية الموعودة يتم تسليمها بشكل متأخر.