صينيون ينتقدون تصريح ماكرون بشأن مستقبل أوكرانيا

الوكيل الاخباري- انتقد قراء موقع "هوانتشا" الصيني تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومفاده أن دعم كييف لن يضعف حتى استعادة السلام في أوروبا وحتى انتصار أوكرانيا.

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وكتب قارئ واحد: "لم يفكر الغرب أبدا في احتمال إجراء مفاوضات سلام مع روسيا. يقدم الساسة الغربيون هذه الوعود المزعومة حول الضمانات الأمنية لإظهار أنهم يفعلون شيئا".



وأيده قارئ آخر قائلا: "قد أظهرت ألمانيا وفرنسا على حد سواء معاملتهما العدوانية تجاه روسيا".



وأشار قارئ ثالث إلى أنه "كلما قدم ماكرون المزيد من الأسلحة لإطالة أمد النزاع في أوكرانيا، زادت الأموال التي تكسبها الولايات المتحدة من الأوروبيين!"



وعبر قارئ رابع عن اعتقاده بأن "ماكرون يحمي المصالح الأمريكية ويساعد واشنطن في كسب المزيد من الأموال". وأضاف: "يريد من جهة التقارب مع روسيا، ومن جهة أخرى يواصل تسليم الأسلحة لأوكرانيا".



ووعد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سابقا، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بنقل الدبابات القتالية الفرنسية الخفيفة من طراز "AMX-10RC" إلى كييف من أجل "توسيع المساعدة العسكرية" الفرنسية لأوكرانيا.

روسيا اليوم