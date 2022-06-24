الجمعة 24-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

اكتشاف فيروس خطير في لندن وإعلان حالة الطوارئ

غوتيريش يدعو إلى تمويل مستدام للأنروا

الاستهلاكية المدنية تفتح أبوابها اليوم

طائرة مساعدات إماراتية لمتضرري زلزال أفغانستان

10 إصابات بانفجار في الصين

بحث تعزيز العلاقات بين الأردن وسلوفاكيا

انطلاق فعاليات مهرجان صيف الأردن اليوم

مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون للسيطرة على الأسلحة

إنتاج بطارية لسيارة كهربائية تكفي لرحلة 1000 كيلومتر في الصين

إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات في جنين

الجمعة، 24-06-2022 11:57 ص

طائرة مساعدات إماراتية لمتضرري زلزال أفغانستان

امم


الوكيل الإخباري - أرسلت دولة الإمارات، الجمعة، طائرة مساعدات إغاثية إلى أفغانستان لمساعدة متضرري الزلزال تحمل 30 طنا من المواد الغذائية العاجلة، وفق ما أوردت وكالة أنباء الإمارات "وام".

اضافة اعلان


وذكرت "وام" أن إرسال طائرة المساعدات جاء تنفيذا لتوجيهات رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، بتسيير جسر جوي لإغاثة متضرري الزلزال في أفغانستان.
وجرى إرسال المساعدات الإماراتية من خلال مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وبالتنسيق اللوجستي مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي.


وأشارت "وام" إلى أن "هذه الإغاثة المشتركة بين المؤسسات الإنسانية الاماراتية تأتي استمرارا لنهج الخير الإماراتي، ومساعدة المتضررين والفقراء والمحتاجين في مختلف البلدان الشقيقة والصديقة، ترسيخا لقيمة العطاء الذي لا حدود له والتي اتسمت بها الامارات طيلة الخمسين سنة الماضي".


ولقي 1500 شخص مصرعهم وأصيب أكثر من 2000 آخرين وتضررت مئات المنازل، من جراء الزلزال الذي وقع الأربعاء، على بعد 44 كيلومترا جنوب شرق مدينة خوست الأفغانية، وكان على عمق 51 كيلومترا.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

إقرأ ايضا
لندن

اكتشاف فيروس خطير في لندن وإعلان حالة الطوارئ

الأمم المتحدة

غوتيريش يدعو إلى تمويل مستدام للأنروا

اض

بريطانيا: استمرار إضرابات عمال القطارات

الصين٢

10 إصابات بانفجار في الصين

مجلس

مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون للسيطرة على الأسلحة

اوك

الجيش الأوكراني يتلقى الأوامر للإنسحاب من سيفيرودونيتسك

أخبار متعلقة
11

ارتفاع عدد القتلى والجرحى بزلزال قوي في أفغانستان وباكستان

امارات 2

الإمارات تعلن نهاية الحداد الرسمي

زلزال

زلزال بقوة 5.0 درجات يضرب شرق تركيا

b394ad3a927df2b677b85ef5af82fcd2e95f2fee

ثلاثة انفجارات في أفغانستان اثنان منها استهدفا طالبان

1-35

فرنسا: نجري محادثات مع الإمارات لتعويض إمدادات النفط الروسية

520223115218951375410

الإمارات: تسجيل 4 إصابات جديدة بـ جدري القردة