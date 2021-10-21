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طرابلس تستضيف اليوم مؤتمرا دوليا حول دعم استقرار ليبيا

الخميس، 21-10-2021 09:31 ص

طرابلس تستضيف اليوم مؤتمرا دوليا حول دعم استقرار ليبيا

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الوكيل الاخباري- تستضيف العاصمة الليبية طرابلس اليوم الخميس مؤتمرا دوليا يرمي إلى دعم استقرار هذا البلد.

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وينعقد المؤتمر الوزاري الدولي حول مبادرة استقرار ليبيا اليوم بمشاركة ممثلين عن الأمم المتحدة وعدد من الدول والمنظمات الدولية، تلبية لنداء وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة نجلاء المنقوش.

وأكدت وكالة الأنباء الليبية "وال" وصول كل من وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، ووزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية، نيلز أنين، إلى مطار معيتيقة للمشاركة في المؤتمر، كما أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أنه سيحضر الاجتماع أيضا.

ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر أيضا ممثلون عن إيطاليا ومصر والسعودية وتركيا وقطر والجزائر وتشاد والسودان، بالإضافة إلى الأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري دي كارلو، ورئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، يان كوبيتش.

ووصف المتحدث باسم الحكومة الليبية، محمد حمودة، عقد هذا المؤتمر الدولي بأنه هو خطوة إيجابية ودلالة قاطعة على ان البلاد "تخطو خطوات ثابتة نحو الاستقرار".

وشدد حمودة على أهمية هذه الفعالية قائلا: "اليوم نتحدث عن ليبيا من الداخل ، بعدما كنا في السابق نتحدث عنها من الخارج وهو علامة ودلالة أخرى على أهمية هذا الحدث في مسار ليبيا السياسي وأهميته في إتمام خارطة الطريق وكذلك استكمال الاستحقاقات المناطة بحكومة الوحدة الوطنية".

وأكدت وزيرة الخارجية الليبية المنقوش أن المؤتمر يستهدف التأكيد على ضرورة احترام سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ومنع التدخلات الخارجية السلبية، مشيرا إلى أن هذه هي "أهم المنطلقات لتحقيق الاستقرار الدائم للبلاد".

ولفتت الوزيرة إلى أن المؤتمر سيتطرق أيضا إلى مسألة انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية، محذرة من أن استمرار تواجدهم في ليبيا يشكل تهديدا ليس لهذا البلد فحسب بل وللمنطقة برمتها.

المصدر: روسيا اليوم

 

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