طواقم صواريخ "يارس" الاستراتيجية النووية الروسية تتدرب على تنفيذ مهام خاصة

الوكيل الاخباري- نشرت وزارة الدفاع الروسية تدريبات طواقم صواريخ "يارس" النووية العابرة للقارات على رصد المجموعات التخريبية للعدو المفترض، والقضاء عليها في منطقة ملوثة إشعاعيا مفترضة.



وأضافت الوزارة أن فوج صواريخ "يارس" الاستراتيجية يتدرب في مقاطعة إركوتسك شرقي روسيا على تنفيذ أكثر من 20 مهمة منها تغيير مواقعه والانتشار في منطقة ملوثة إشعاعيا مفترضة.

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وبين المهام الأساسية للتدريبات، كشف مجموعات التخريب والاستطلاع المعادية والقضاء عليها في نطاق عمل الفوج.



و"يارس" صاروخ نووي استراتيجي عابر للقارات طوله 17.8 متر ووزنه عند الإطلاق 46 طنا، ووزن كل من رؤوسه 1250 كغ.



وتعمل محركات صاروخ "يارس" بالوقود الصلب ومداه 10 آلاف كم.



ويارس" ثلاثي المراحل ومزود بـ4 رؤوس، شدّة كل منها التدميرية 500 كيلوطن.