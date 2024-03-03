الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 1025 عسكريا أوكرانيا

الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 1025عسكريا أوكرانيا وإسقاط 143 مسيرة على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

اضافة اعلان

على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت قواتنا 5 هجمات وبلغت خسائر العدو 35 عسكريا ومعدات وأسلحة ومدافع غربية.



على محور دونيتسك عززت قواتنا مواقعها وسيطرت على تحصينات هامة وتم صد 3 هجمات معادية وبلغت خسائر العدو 240 عسكريا وأسلحة ومدافع غربية وغيرها من المعدات العسكرية.



على محور أفدييفكا تواصل القوات الروسية تعزيز خطوطها وصدت 11 هجوما في بلدات تونينكويه وأورلوفكا وبيرفومايسكويه وبيرديتشي وصدت هجومين بمنطقة نوفغورودسكويه بجمهورية دونيتسك، حيث كبدت العدو 460 جنديا وثلاث دبابات ومدافع وأسلحة غربية.