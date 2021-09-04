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السبت، 04-09-2021 03:08 م

عدد الضحايا والجرحى يتجاوز 70 جراء إطلاق نار في كابول

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الوكيل الإخباري - قالت وسائل إعلام أفغانية أن عدد الضحايا والجرحى يتجاوز 70 شخصا جراء إطلاق النار في كابول مساء أمس الجمعة.

وفي وقت سابق وردت أنباء عن مصرع ما لا يقل عن 17 شخصا، وإصابة 41 آخرين في كابول بعد إطلاق النار في الهواء، الذي قام به مسلحو طالبان، مساء الجمعة.

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وقال مصدر في طالبان وشهود عيان إن المسلحين كانوا يطلقون النار ابتهاجا "وسط أنباء متضاربة تحدثت عن سيطرتهم على ولاية بنجشير أمس الجمعة".
وطمأن المصدر سكان كابول بأن إطلاق النار كان في الهواء، وأنه مرتبط بالاحتفال، وطالب ممثلو قيادة الحركة أنصارها بوقف مثل عمليات إطلاق النار هذه.


وأعلنت حركة طالبان أنه سيتم اعتقال المسلحين الذين أطلقوا النار في الهواء وتسببوا في مصرع أشخاص وستجري محاسبتهم.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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