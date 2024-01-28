عدد سكان روسيا يتجاوز 146 مليون نسمة حتى بداية يناير 2024

الوكيل الإخباري - بلغ عدد سكان روسيا حتى 1 يناير 2024، 146 مليونا و203 آلاف و613 نسمة، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن المصلحة الفدرالية الروسية للإحصاء الحكومي.



وتفيد بيانات لجنة الإحصاء بأن عدد سكان الحضر بلغ حوالي 109.6 مليون نسمة، وسكان الريف حوالي 36.6 مليون نسمة.



وأشار تقرير "الإحصاء الروسية" إلى أن البيانات الواردة فيه لا تشمل المعلومات الإحصائية الرسمية الخاصة بمناطق جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.



وكان عدد سكان روسيا بحلول 1 يناير 2023، يبلغ 146 مليونا و447 ألفا و424 شخصا، ما يعني أنه سجل انخفاضا قدره 243.8 ألف نسمة، أي بنسبة 0,17%، مما يدل على تباطؤ في عملية تراجع عدد السكان، بعد أن بلغ مؤشر الانخفاض 532.6 ألف نسمة خلال العام 2022.

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روسيا اليوم