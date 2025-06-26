الخميس 2025-06-26 08:47 ص
 

زيلينسكي يجري تعديلات على ملابسه بعد انتقادات أميركية

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زيلينسكي أثناء وصوله للمشاركة في قمة للناتو
 
الخميس، 26-06-2025 08:27 ص

الوكيل الإخباري- عدّل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هندامه وغير في شكل الملابس التي يظهر بها منذ لقائه الكارثي في المكتب البيضاوي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في فبراير/شباط الماضي.

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لقد استبدل الرئيس الأوكراني ملابسه العسكرية التقليدية وقمصانه ذات الأكمام الطويلة، ليستخدم بدلا منها السترات والقمصان السوداء بما يضفي على هندامه مزيدا من الصبغة الرسمية وإن ظلت به بعض الخشونة.


واعتاد زيلينسكي، المتابع الجيد لوسائل الإعلام، إظهار تضامنه مع القوات التي تقاتل روسيا على خط المواجهة.


لكن مراسلًا أميركيًا انتقده لعدم ارتدائه بذلة رسمية في الاجتماع الذي عُقد بالبيت الأبيض، والذي تحول إلى جدال حاد بشأن مدى امتنانه للدعم الأميركي في زمن الحرب.


ومنذ ذلك الحين، عمل زيلينسكي على إعادة بناء العلاقات مع واشنطن، التي لا تزال كييف بحاجة ماسة إلى مساعداتها العسكرية، رغم أن ترامب لم يُبد أي إشارة لاستئناف إمدادات الأسلحة التي بدأها سلفه جو بايدن.

وعندما التقى زيلينسكي مع ترامب في جنازة البابا فرنسيس في روما في أبريل/نيسان، ارتدى سترة عسكرية سوداء ثقيلة وقميصا أسود مغلق الأزرار حتى الياقة، بدون ربطة عنق.


وظهر بمظهر مماثل عند لقائه برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في لندن يوم الاثنين الماضي، ومرة أخرى في حفل العشاء الذي أقامه ملك هولندا أول أمس الثلاثاء والذي سبق قمة حلف شمال الأطلسي أمس الأربعاء في لاهاي.


ورغم أنه لم يُدع إلى الاجتماع نفسه، إلا أنه التقى بترامب بعده، وكان جدول أعماله يتضمن قائمة مشتريات أسلحة يأمل الحصول عليها.


ولفت هذا التغيير الطفيف الأنظار على وسائل التواصل الاجتماعي، وإحدى المجلات الأوكرانية، التي وصفت أمس الأربعاء مظهره المتغير بأنه "دبلوماسية بصرية من نوع جديد".


وكان الأوكرانيون الذين التفّوا حول زعيمهم منذ غزو موسكو لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، قد انتقدوا بشدة التركيز بصورة سلبية على ملابس زيلينسكي في البيت الأبيض.

 

الجزيرة

 
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