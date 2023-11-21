علييف: فرنسا ارتكبت معظم الجرائم في تاريخ الاستعمار

الوكيل الاخباري- قال رئيس أذربيجان إلهام علييف إن معظم الجرائم في تاريخ الاستعمار ارتكبتها فرنسا.

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وقال علييف في رسالة موجهة للمشاركين في المؤتمر الدولي "إنهاء الاستعمار: توسيع حقوق المرأة والتنمية": "معظم الجرائم الدموية في تاريخ البشرية الاستعمارية ارتكبتها فرنسا بالذات. إن فرنسا التي احتلت عشرات البلدان في إفريقيا وجنوب شرق آسيا ومنطقة المحيطات الهادئ والأطلسي والهندي وأمريكا اللاتينية التي نهبت ثرواتها واستعبدت شعبها لسنوات طويلة، ارتكبت العديد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في هذه الأراضي، وارتكبت القوات الفرنسية إبادة جماعية ضد مئات الآلاف من المدنيين بسبب عرقهم ودينهم.

وأضاف: "أنا كرئيس لحركة عدم الانحياز ذكرت أكثر من مرة على أساس الوقائع الملموسة الجرائم العديدة ضد الإنسانية والجرائم الوحشية التي ارتكبتها فرنسا في الدول المحتلة. وقتلت فرنسا عدة ملايين من الأشخاص الأبرياء بمن فيهم النساء والأطفال في كل من الجزائر والمغرب وتونس ومالي وجيبوتي ونيجيريا وتشاد والسنغال.

روسيا اليوم