عمال ميناء بريطاني يباشرون إضرابا لـ8 أيام

الوكيل الاخباري- باشر عمال ميناء فيليكستاو البريطاني، اليوم الأحد، إضرابا عن العمل يستمر 8 أيام للمطالبة برفع الأجور.

اضافة اعلان

ونقلت شبكة "بي بي سي" الإخبارية عن نقابة عمال الميناء، أن نحو 1900 عامل يشاركون في الإضراب الذي يستمر 8 أيام، في أكبر ميناء للحاويات في المملكة المتحدة.



وقالت النقابة إن الإضراب سيستمر حتى الساعة 22:00 بالتوقيت المحلي من أيام الإضراب الثمانية. ويعد الإضراب الأول من نوعه في الميناء منذ 30 عاما، حيث يعمل نحو ألفان و550 شخصا في تسيير نحو 48 بالمئة من تجارة الحاويات في المملكة المتحدة، حسب الشبكة.



وقال متحدث باسم الميناء، بول ديفي، إن الإضراب "مخيب للآمال"، مؤكدا رفض العمال عرضا من الشركة المشغلة برفع الأجور بنسبة 7 بالمئة، إضافة إلى حصول كل عامل على مبلغ لمرة واحدة بقيمة 500 جنيه إسترليني (591 دولارا).

روسيا اليوم