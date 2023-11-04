عُمان تطالب بتشكيل محكمة دولية لملاحقة جرائم الاحتلال في غزة

الوكيل الإخباري - طالبت وزارة الخارجية العمانية، اليوم السبت، بضرورة تشكيل محكمة دولية لملاحقة مجرمي الحرب في جميع المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

اضافة اعلان



وأكدت في بيان نقلته وكالة الأنباء العمانية، الحاجة إلى صحوة حقيقية للمجتمع الدولي انطلاقا من مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والإنسانية لوضع حد لهذا الاستهتار والتعسف الواضح لإسرائيل وخرقها للشرائع والقوانين والمواثيق الدولية.



وشددت على ضرورة الوقف الفوري لهذه الحرب الغاشمة، مطالبة المجتمع الدولي بعدم التهاون فيها واتخاذ موقف حازم تجاه انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة ضد المدنيين الأبرياء العزل وتمكين إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية لهم.



وأكدت الخارجية، على قرارات الشرعية الدولية الداعية إلى انسحاب الاحتلال من الأراضي الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمبدأ حل الدولتين على أساس القانون الدولي

